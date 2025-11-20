Los centros comerciales A Laxe y Gran Vía encienden sus luces de Navidad

Continúan los encendidos de las luces de Navidad en Vigo. Este jueves, el turno fue para los centros comerciales A Laxe y Gran Vía, que pusieron en marcha su iluminación para estas fechas.

En ambos casos, estuvo presente Abel Caballero, pero cedió el protagonismo y el honor de apretar el botón a otros. En el caso del centro comercial A Laxe, volvieron a ser los más pequeños, que abarrotaron la zona habilitada para el acto, los que dieron el pistoletazo de salida. Al finalizar, pudieron disfrutar de la actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona.

En el centro comercial Gran Vía de Vigo, el encendido tuvo tintes solidarios. Los protagonistas fueron los usuarios y usuarias del Centro Juan María, de Nigrán, como ganador de la II Edición Gran Vía Suma. Fue, precisamente, uno de sus usuarios el que encendió las luces de Navidad.

El cierre de fiesta le correspondió a la banda Paty Lesta & The Hits.