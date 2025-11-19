Ya está en marcha la noria gigante de la Navidad de Vigo: "Ya le gustaría a The London Eye"
A las 19:00 horas de este miércoles, Abel Caballero ha encendido una de las grandes atracciones de estas fechas, que no tardó en acoger a sus primeros pasajeros
Información relacionada: Navidad de Vigo 2025: precios y horarios de la noria gigante
Tras el encendido de las luces el pasado sábado, todavía quedaba una de las grandes atracciones de la Navidad de Vigo por ponerse en marcha: la noria gigante.
Finalmente, este miércoles a las 19:00 horas, se ha puesto en funcionamiento, y no ha faltado el protocolario encendido por parte del alcalde, Abel Caballero, tras la cuenta atrás.
"Ya le gustaría a The London Eye ser como esta, la noria de Londres es mucho más pequeña que la de Vigo, y en Nueva York ni hay noria", ha celebrado Caballero.
Una vez inaugurada, muchos de los curiosos que rodeaban a alcalde y medios de comunicación no tardaron ni un segundo en sacar su ticket para dar la primera vuelta de este año en una de las atracciones más clásicas de la Navidad de Vigo.
Con una altura de 54 metros, permite unas vistas privilegiadas de la Alameda, del centro y de la ría de Vigo. Además, pesa 120 toneladas, cuenta con un aforo máximo de 192 pasajeros, cuatro por cabina, y está iluminada con 22.000 luces led.
Horarios
- Días laborables: de 17:00 a 22:30 horas
- Días laborables a partir del 21 de diciembre y hasta el 16 de enero: de 17:00 a 23:00 horas
- Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 11:00 a 00:30 horas
- Domingos y festivos: de 11:00 a 23:30 horas
- 24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 20:00 horas
- 5 de enero: de 11:00 a 22:00 horas
Precios
- Precio ordinario de la noria: 6 euros (descuento de 1 euro con la Pass Vigo)
- Precio especial: adultos de más de 65 años, familias numerosas y personas con 33% de discapacidad