Ya está en marcha la noria gigante de la Navidad de Vigo: "Ya le gustaría a The London Eye"

Ya está en marcha la noria gigate de la Navidad de Vigo: "Ya le gustaría a The London Eye" Treintayseis

Tras el encendido de las luces el pasado sábado, todavía quedaba una de las grandes atracciones de la Navidad de Vigo por ponerse en marcha: la noria gigante.

Finalmente, este miércoles a las 19:00 horas, se ha puesto en funcionamiento, y no ha faltado el protocolario encendido por parte del alcalde, Abel Caballero, tras la cuenta atrás.

"Ya le gustaría a The London Eye ser como esta, la noria de Londres es mucho más pequeña que la de Vigo, y en Nueva York ni hay noria", ha celebrado Caballero.

Una vez inaugurada, muchos de los curiosos que rodeaban a alcalde y medios de comunicación no tardaron ni un segundo en sacar su ticket para dar la primera vuelta de este año en una de las atracciones más clásicas de la Navidad de Vigo.

Con una altura de 54 metros, permite unas vistas privilegiadas de la Alameda, del centro y de la ría de Vigo. Además, pesa 120 toneladas, cuenta con un aforo máximo de 192 pasajeros, cuatro por cabina, y está iluminada con 22.000 luces led.

Horarios

Días laborables: de 17:00 a 22:30 horas

de 17:00 a 22:30 horas Días laborables a partir del 21 de diciembre y hasta el 16 de enero: de 17:00 a 23:00 horas

de 17:00 a 23:00 horas Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 11:00 a 00:30 horas

de 11:00 a 00:30 horas Domingos y festivos : de 11:00 a 23:30 horas

: de 11:00 a 23:30 horas 24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 20:00 horas

de 11:00 a 20:00 horas 5 de enero: de 11:00 a 22:00 horas

Precios