Un vigués tira de retranca gallega para ahuyentar a los turistas de la Navidad de Vigo: "Cuesta 30 euros"

La Navidad empezó la pasada semana en Vigo con el tradicional encendido de las luces. La ciudad olívica ya respira espíritu navideño con más de 11,5 millones de luces LED, varios mercados de artesanía y un gran árbol presidiendo la Porta do Sol.

Para la mayoría de vigueses, la Navidad se vive con ilusión, amor y tradición. No obstante, otros sufren con las aglomeraciones que se forman debido a la llegada de miles de turistas que quieren vivir una Navidad a lo grande.

¿Hay que pagar por entrar a la zona de Navidad?

Pese a la borrasca Claudia, Vigo presentó un "lleno total turístico" el pasado sábado 15 de noviembre. La ocupación hotelera superó el 86% el día del encendido de las luces, venciendo a la lluvia y al mal tiempo.

Lo que queda de Navidad no será muy diferente: Vigo suele atraer una gran afluencia de público, algo que no resulta cómodo para todo el mundo. De hecho, algunos vecinos tiran de retranca gallega para ahuyentar a los turistas de la Navidad de Vigo.

En una publicación en redes sociales, @LBCelta trata de frenar el turismo navideño en la ciudad con un mensaje en clave de humor: "Para los que seáis de fuerza, importante: este año entrar en la zona de la Navidad cuesta 30 euros".

"Es algo que no se le ha dado mucha publicidad porque al alcalde le interesa que la gente venga sin saberlo", dice el mensaje difundido en X (antes Twitter), acompañado de una foto generada por IA que muestra la supuesta entrada a la zona navideña de Vigo.

Para los que seais de fuera, importante:



Este año entrar en la zona de la navidad cuesta 30 euros.



Es algo a lo que no se le da ha dado mucha publicidad porque alcalde le interesa que la gente venga sin saberlo. https://t.co/ku1OQwgSzo pic.twitter.com/v9y7vDN6ZW — LLC (@LBCelta) November 16, 2025

"No doy crédito", dice un usuario, a lo que @LBCelta responde: "Pues no podrás entrar". Otros tuiteros se muestran sorprendidos con que la gente crea esta información que, claramente, tira de retranca gallega: "Hasta el más ciego ve que es IA".

El mensaje se ha viralizado y ya acumula más de 550 republicaciones y 2.300 'me gusta'. Para evitar malentendidos, los lectores añadieron que la entrada es gratuita, pues se trata de un espacio público.

Así es la Navidad 2025 de Vigo

Esta Navidad, la ciudad olívica brilla con casi 12 millones de luces LED y un árbol de gran altura que proyecta diferentes luces y un repertorio de canciones, destacando All I want for Christmas is you, de Mariah Carey; y Merry Christmas, de Ed Sheeran.

Durante estas fechas festivas, Vigo se convierte en un destino mágico lleno de atracciones y mercados navideños con productos de decoración, artesanías únicas y delicias gastronómicas como castañas asadas o vino caliente.

En cuanto a la decoración, repiten clásicos como la caja de regalo gigante de Gran Vía, la bola de Navidad de la Farola de Urzáiz y el árbol de la Porta do Sol. Por otra parte, Policarpo Sanz transforma su decoración en una "lluvia de perseidas".

Además, Porta do Sol volverá a tener su emblemático carrusel y, además, los trenes turísticos volverán a Vigo. No nos podemos olvidar del Circo do Nadal, que volverá a ocupar la explanada de Coia con un nuevo espectáculo navideño.

Si esta Navidad 2025 viajas a Vigo, en Treintayseis hemos preparado una guía súper completa para disfrutar al máximo de las luces, las atracciones, los mercados y más actividades.