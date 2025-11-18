Navidad de Vigo 2025: precios y horarios de la noria gigante

El gran encendido navideño de este sábado 15 de noviembre ha supuesto el inicio de la época más mágica y esperada del año en Vigo. Las 420 calles y plazas de la ciudad se encendieron simultáneamente, aunque, para sorpresa de algunos, no lo hizo uno de los grandes elementos de la Navidad olívica: la gran noria.

Mientras que los comerciantes del Cíes Market levantaban sus persianas ese mismo sábado, las atracciones de la calle Areal se mantuvieron inmóviles a la espera de poder entrar en funcionamiento. Aún no se conoce oficialmente el día en el que locales y visitantes podrán disfrutar de uno de los mayores atractivos de la Navidad.

La noria, sin duda, está en un lugar privilegiado y es una de las paradas obligatorias estos meses en Vigo. Sus luces asombran a cualquiera que se asome por la calle Colón y su tamaño impresiona a quien se acerque a la calle Areal.

Además, largas colas se acumulan año tras año para observar la panorámica de la ciudad desde lo más alto de la noria, llamada Giant Wheel. Desde su cima, tendrás unas vistas privilegiadas del Cíes Market, del árbol gigante de Porta do Sol y de la Ría de Vigo.

Junto a la noria gigante, los más pequeños también podrán disfrutar de otras atracciones. La Navidad de Vigo contará también con la presencia de un tren de Papá Noel, un carrusel clásico o una mini noria infantil.

Horarios

Días laborables: de 17:00 a 22:30 horas

de 17:00 a 22:30 horas Días laborables a partir del 21 de diciembre y hasta el 16 de enero: de 17:00 a 23:00 horas

de 17:00 a 23:00 horas Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 11:00 a 00:30 horas

de 11:00 a 00:30 horas Domingos y festivos : de 11:00 a 23:30 horas

: de 11:00 a 23:30 horas 24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 20:00 horas

de 11:00 a 20:00 horas 5 de enero: de 11:00 a 22:00 horas

Precios de las atracciones