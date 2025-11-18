Bouzas prepara su encendido navideño con un evento solidario como protagonista

La Navidad de Vigo se extiende poco a poco desde el centro al resto de la ciudad. Tras el encendido de Porta do Sol el pasado 15 de noviembre, el próximo sábado 22 de noviembre será el turno de la histórica villa de Bouzas.

Bouzas estrenará su Navidad esta semana, con la inauguración de su mercado navideño, sus luces y con una iniciativa solidaria que pretende protagonizar el evento. También se ha desvelado que "grandes nombres del panorama gallego" actuarán el sábado, cuyas identidades aún no se han desvelado.

Los comerciantes se encuentran montando las casetas y toda la decoración en la Alameda de Suárez Llanos, con el objetivo de levantar sus persianas el sábado 22 de noviembre. Paralelamente, en la Praza Diego Santos, se llevará a cabo el evento solidario que complementará el mercadillo navideño.

Será un día festivo en el barrio. Desde el mediodía hasta las 22:00 horas, Bouzas celebrará el inicio de la Navidad en la ciudad olívica. Una amplia franja horaria en la que tendrá cabida la experimentación musical, tanto para visitantes espontáneos que deseen participar, como grandes nombres propios del panorama gallego, que se mezclarán entre el público.

"Un encuentro familiar navideño, en el que primará la música y la cultura para todos los públicos, en un ambiente distendido de ocio en comunidad", ha descrito la asociación NONONO.ORG, que organiza la V Edición do Acendido Solidario do Alumeado de Nadal de Bouzas, una iniciativa centrada en la participación ciudadana.

El fin es recaudar dinero para la asociación Gatiños da Rúa, que se dedica a cuidar y proteger a los gatos callejeros de Vigo. Habrá huchas en los locales colaboradores de Vila de Bouzas. Además, el restaurante Patouro ofrecerá un menú solidario por 10 euros

Horario del mercado navideño de Bouzas