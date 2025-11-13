Vigo Nature se convertirá en un "modelo de educación ambiental y de disfrute del medio ambiente"

Infografía del área de juegos en la entrada de VigoZoo. concello de vigo

La Xunta de Goberno Local aprobará la programación global del Vigo Nature con el objetivo de convertir las instalaciones del antiguo zoo en un "modelo de educación ambiental y de disfrute del medio ambiente".

Así lo ha avanzado el alcalde Abel Caballero, que ha declarado que quieren convertir aquella zona en una "fuente de divulgación y educación ambiental, de sensibilización, de conservación y participación ciudadana en el respeto a la naturaleza y de ocio para la gente joven y para las familias".

La programación constará de charlas, observatorios y campamentos para ocio destinados principalmente a los más jóvenes, aunque Vigo Nature seguirá siendo un centro de recuperación de animales para que, en su caso, puedan regresar a su entorno.

"Se trata de una forma distinta de entender la naturaleza", ha apostillado Caballero, que ha destacado que "los zoos son lugares que no pueden tener animales y se tienen que acabar en el mundo".

"Nosotros hicimos ese cambio y ahora queremos que los chicos y las chicas de Vigo, las familias, se empiecen a familiarizar con un nuevo concepto de Vigo en la naturaleza", ha finalizado.