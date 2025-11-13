Navidad en Vigo: El Cíes Market de la Alameda abrirá con el encendido de las luces Treintayseis

El encendido de las luces será el punto de arranque para la celebración de la Navidad en Vigo, ya que no sólo se iluminará la ciudad, sino que también se pondrán en marcha todas las actividades lúdicas y de ocio que estas fechas conllevan.

Todavía pendientes de confirmar la hora exacta del encendido, algo que se conocerá mañana, viernes, según avanzó el alcalde Abel Caballero, sí se sabe que será "en torno a las 20:00 horas"; todo dependerá de la probabilidad de lluvia para esa tarde-noche. De hecho, este jueves el regidor ha asegurado que "la perspectiva es bastante buena" sobre la posibilidad de chubascos, ya que "dan que prácticamente no llueve".

"¿Puede cambiar? Pues sí, puede cambiar, pero vamos a poner toda la voluntad para que no cambie y por tanto a las 20:00 horas el sábado no llueva y podamos confirmar mañana que a esa hora se encienden las luces de Navidad de todo este planeta, que eso es la Navidad en Vigo", ha detallado Caballero en un audio remitido a los medios.

Aunque desde el Consistorio local todavía no se ha dado oficialidad a qué se pondrá en marcha una vez se enciendan las luces, según ha podido saber Treintayseis, los comerciantes y hosteleros que regentarán las casetas del Cíes Market están preparados para abrirlas a las 20:00 horas, es decir, con el encendido de las luces, tal y como se les ha indicado.

Cuenta atrás

A poco más de dos días, el centro de la ciudad se acicala a marchas forzadas para tener todo preparado para el sábado. Ya son visibles la mayoría de los adornos navideños del recorrido que marca García Barbón, desde el cruce con República Argentina, y Policarpo Sanz hasta la Puerta del Sol.

Las "puertas de acceso" a ese tramo ya están instaladas, en forma de arcos que simulan paquetes de regalo y de dos duendes que dan paso al segundo tramo. En Príncipe, por su parte, desde hace unos días ya son visibles los grandes renos de la peatonal, lo mismo que el poblado navideño de la Plaza de A Pedra, en el Casco Vello.

Avances de la decoración navideña en Vigo. Treintayseis

Llama la atención, eso sí, el montaje de la noria a estas alturas, con el último anillo sin rematar y las cabinas todavía sin instalar. El año pasado, a cinco días del encendido, la estructura de la atracción más llamativa de la Navidad de Vigo ya era completamente visible.

Tampoco hay, a estas horas, avances en las atracciones que se instalarán en el principio de la calle Areal, a pocos metros de la noria. De momento, lo único que se puede ver son figuras de camellos, renos y un Papá Noel todavía embalados en plástico.