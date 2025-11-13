El municipio a 90 minutos de Vigo con un árbol de Navidad más grande que el de Abel Caballero: 55 metros de altura

La Navidad está a la vuelta de la esquina. El encendido de las luces de Navidad de Vigo será este sábado 15 de noviembre, aunque todavía se desconoce la hora concreta debido al tiempo. No obstante, se prevé que se lleve a cabo alrededor de las 20:00 horas, a falta de la confirmación oficial.

Lo que está claro es que a partir del sábado Vigo estará iluminado, pudiendo disfrutar de las calles decoradas, los mercadillos navideños y de hasta un árbol de 45 metros de altura con una estrella de un diámetro de 13 metros y un peso de 20 toneladas. Sin embargo, a 90 minutos, en Portugal, este árbol tiene un competidor que lo supera en 11 metros de altura.

El árbol de 55 metros de altura en Ermesinde, Valongo

El árbol de Valongo, en una Navidad anterior Câmara Municipal de Valongo Valongo

"Aquí temos a maior Árvore de Natal do país", dicen desde las redes sociales de la Câmara Municipal de Valongo. A solo hora y media de Vigo, este municipio portugués, en el distrito de Oporto, ya ha dado la bienvenida a la Navidad con un espectacular despliegue de luces que ha dejado impactados a todos los que tuvieron la suerte de asistir al evento.

El pasado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, se encendieron las decoraciones navideñas en el casco histórico, incluyendo su emblemática Bola Gigante, marcando el inicio de las fiestas en la localidad. Así, el ambiente está envuelto de la magia y la ilusión que se respira en esta época del año.

El gran protagonista de esta época está en Ermesinde, una de las freguesías de Valongo. Allí, el 8 de noviembre a las 21:30 horas, se iluminó el mayor árbol de Navidad de todo Portugal, con 55 metros de altura, instalado en el Parque Urbano. Un auténtico espectáculo de luces que te dejará fascinado.

Este impresionante árbol supera en 11 metros al de Vigo, que alcanza los 45, y se ha convertido en todo un símbolo de la Navidad del norte del país luso. De todas formas, Abel Caballero sí que puede presumir de contar con el árbol de Navidad más grande de toda Galicia.

La proximidad entre Vigo y Valongo hace que muchos vigueses ya estén planificando una escapada para disfrutar del espectáculo luminoso y del ambiente festivo que organizan en el país vecino, con mucho color y música en cada rincón. No pierdas la oportunidad de hacer una mini escapada de un fin de semana o de aprovechar algún festivo.