Guía para disfrutar la Navidad 2025 en Vigo: luces, atracciones, mercados y más actividades

La Navidad de Vigo 2025 ya está aquí. Si la lluvia lo permite, el alcalde Abel Caballero encenderá este sábado 15 de noviembre, sobre las 20:00 horas, el alumbrado navideño, e iniciará así la época más esperada y mágica del año en la ciudad olívica.

Vigo volverá a brillar y a asombrar a los miles de turistas, viajeros y locales que recorrerán sus calles en busca de las mejores figuras y luces de Navidad. "11,5 millones de luces, casi 12 millones", detalló a finales de septiembre el alcalde, Abel Caballero.

Las luces atraparán las miradas de la mayoría de los visitantes, pero Vigo ofrecerá mucho más. Y no sólo en el centro, Samil y barrios emblemáticos como Bouzas también compartirán la magia de la Navidad. Así, para que no te pierdas nada y disfrutes de cada elemento navideño, en Treintayseis hemos elaborado una guía con lo más relevante de la Navidad olívica.

Luces de Navidad: nuevos elementos y más calles iluminadas

Un año más, Vigo presume de ser una de las ciudades del mundo con mayor número de luces navideñas. Este 2025, el Concello ha iluminado más plazas y calles que nunca: 460, 40 más que en 2024. En conjunto, la ciudad contará con 1.161 arcos ornamentales, 2.883 motivos ornamentales y 2.667 árboles iluminados.

Repiten clásicos como la caja de regalo gigante de Gran Vía, la bola de Navidad de la Farola de Urzáiz y, por supuesto, el gran árbol de Navidad con su estrella gigante. Cabe recordar que el "bosque de luces" de Porta do Sol ha crecido en este último año: el árbol alcanza ya los 45 metros de altura y han florecido tres árboles más que en 2024.

Otra de las grandes novedades, digna de visitar, estará en Policarpo Sanz. Esta céntrica calle olívica transformará su decoración en una "lluvia de perseidas", bajo la que se encontrará una nueva figura navideña: un cochero. "Quien quiera competir, lo tiene difícil", llegó a afirmar el alcalde en las últimas semanas.

Nuevo diseño navideños para la calle Policarpo Sanz Concello de Vigo

Cada calle y elemento lumínico permanecerán encendidos desde las 18:00 horas hasta las 01:00 horas (de domingo a miércoles) o hasta las 04:00 horas (de jueves a sábado, o en vísperas de festivo). Además, en fechas señaladas (del 23 al 25 de diciembre, el 1 de enero y el 5 y el 6 del mismo mes) iluminarán las calles hasta el amanecer.

Mercados de Navidad

Vigo también contará con sus míticos de mercados navideños, que se extenderán más allá de las fronteras del centro de la ciudad. Un año más, el Cíes Market llenará de magia e ilusión la Plaza de Compostela. Además, Bouzas también tendrá por fin y tras el intento frustrado de la pasada edición navideña, su zona comercial dedicada a la Navidad.

En total, la principal alameda de la ciudad contará con 75 casetas para venta de productos artesanales, navideños y gastronómicos. Además, habrá 10 puestos de venta de "perritos", algodón dulce, palomitas y crepes. Todo bajo un paraguas de luces led de 50 metros de diámetro y una altura aproximada de 12 metros en su punto central.

Praza de Compostela. Foto: Concello de Vigo

El mercado navideño del barrio de Bouzas se situará en la Alameda Suárez Llanos y tendrá 20 "casetas preciosas" que funcionarán "con todo el ambiente de la Navidad", en palabras de Abel Caballero. Finalmente, contará con 15 casetas y abrirá una semana después del encendido —no así el Cíes Market, que se espera que abra sus puertas este sábado—.

Vialia on Ice

Quien llegue a Vigo en tren podrá sentir la Navidad nada más llegar. La plaza de Vialia se convertirá este 2025 en el nuevo epicentro del espectáculo navideño de la ciudad. Bajo el nombre de "Vialia on Ice", la estación y centro comercial contará en su exterior con un mercado y atracciones para todos los públicos.

75 casetas navideñas, pérgolas y estructuras de madera "a modo de jaimas" generarán corredores iluminados para pasear y disfrutar. También habrá un árbol de Navidad de 15 metros de altura, así como un tren infantil navideño que recorrerá el espacio.

Recreación "Vialia on Ice" Concello de Vigo

Atracciones

La Gran Noria

La noria es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la Navidad en Vigo. Un año más volverá a ocupar su tradicional ubicación: La confluencia entre las calles Areal y Colón. Desde ella, situada junto al Cíes Market, se puede contemplar una panorámica totalmente distinta y especial de la Navidad de Vigo.

La noria gigante de Vigo. Foto: Lino Escurís

Pistas de Hielo en Vialia y en Samil, en donde estarán los karts

El nuevo Vialia on Ice tendrá como punto lúdico dos pistas de hielo: una dedicada al público adulto y una segunda, a los patinadores infantiles. Además, este lineal de casetas presentará un nuevo tobogán de trineos de cerca de siete metros de altura y 25 de recorrido.

Por contra, a Samil volverá el circuito de karts para los que más disfrutan de la velocidad, así como la ya mítica pista de hielo.

Barco do Nadal

A partir del próximo sábado, día 22 de noviembre, volverá a surcar los mares de la ría de Vigo el barco más luminoso de la historia: Se trata del Barco do Nadal, el ya famoso catamarán navideño de Mar de Ons en el que no faltarán luces, música, servicio de bar a bordo, decoración navideña y personajes entrañables a bordo.

O Barco do Nadal de Vigo con la noria de fondo. Cedida

El Barco do Nadal estará en la Dársena de A Laxe, y las entradas para subirse a él se podrán adquirir en la web www.mardeons.com. Un año más también se podrá viajar con la opción de disfrutar de una cena durante la navegación.

Nadal Bus

Un día después del encendido de las luces, es decir, este domingo, día 16 de noviembre, otro de los clásicos de la Navidad de Vigo comenzará a rodar. Se trata del Nadal Bus, que, tal y como avanzó Caballero, tendrá "una imagen distinta" y "una iluminación como le corresponde".

El recorrido en este autobús navideño de esencia viguesa será de unos 40 minutos y en su itinerario estará Urzaiz "en detalle" y "el entorno de Vialia". Más concretamente, abordará un paseo circular con salida y llegada en la Farola de Urzaiz y con la siguiente ruta: Urzáiz, Gran Vía, Plaza de España, Praza de América (vuelta a la plaza), Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Colón, Farola de Urzáiz, Vialia y cruce de los llorones.

El Nadal Bus contará con dos pisos, 78 plazas y un asiento para personas con movilidad reducida. Las reservas se pueden realizar a través de Woutick!, seleccionando día y hora.

Trenes turísticos y carrusel

Porta do Sol volverá a tener su emblemático carrusel y, además, los trenes turísticos volverán a la ciudad olívica.

Tren de Nadal de Vigo Concello de Vigo

Los trenes tendrán dos recorridos:

El primero pasará por Praza de Compostela, rúa Reconquista, rúa Policarpo Sanz, rúa Colón, rúa Urzáiz, Praza Fernando Católico, Escultor Gregorio Fernández, Vía Norte, rúa Urzáiz, rúa Argentina, avda. García Barbón, rúa Policarpo Sanz, rúa Velázquez Moreno, y Praza de Compostela.

En lo tocante al segundo, este discurrirá por Praza Independencia, avenida das Camelias, Venezuela, Gran Vía, Praza de España, Gran Vía Sur, Praza de América, rúa López Mora, avenida das Camelias y Praza da Independencia.

Circo de Nadal

Fue una de las primeras apuestas por descentralizar la Navidad de Vigo de la zona centro. El Circo do Nadal volverá a ocupar la explanada de Coia con un nuevo espectáculo con tintes navideños.

Así, "Viaxe a polaris" será la apuesta de este año para el disfrute de mayores y pequeños. Se tratará de la unión entre el circo, el teatro visual y la música para contar unha historia "de luz y esperanza". No faltarán las acrobacias, el humor y los destellos de luz.

Las funciones arrancarán el 29 de noviembre y se prolongarán hasta el 11 de enero.

Papanoelada motera

Los amantes de las dos ruedas también podrán disfrutar de la Navidad en Vigo. La gran Papanoelada motera volverá a reeditarse un año más para teñir la ciudad con el rojo de los trajes de Papá Noel.

La cita será el sábado 20 de diciembre, fecha en la que cientos de moteros harán rugir sus motores al tiempo que reparten caramelos e ilusión por la ciudad. Arrancará a las 16:00 horas de la tarde aunque está previsto que antes, a las 12:00 horas, los participantes se congreguen en Navia para repartir peluches y caramelos.

Más detalles por confirmar: Papá Noel y los Reyes Magos

Desde el Concello irán desvelando en los próximos días detalles alusivos a estas fiestas. Aún no se conoce toda la información respecto a clásicos navideños como el Belén de Policarpo Sanz, la llegada de Papa Noel o la cabalgata de los Reyes Magos.

Por el momento, es público que Vigo contará el lunes 5 de enero con una cabalgata estática en la Avenida de Castelao, que iniciará por la tarde su movimiento hasta el centro de la ciudad. La temática de este año será la magia y la fantasía.

El alcalde con Papá Noel en la casa ubicada en Policarpo Sanz Concello de Vigo

Además, según las fechas indicadas en pliego de contratación del Concello de Vigo, Papa Noel recibirá a los más pequeños de la ciudad desde el 21 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Será dos días más tarde, el día 26 de diciembre, cuando la Cartera Real comience a recoger las cartas de los vigueses y viguesas.

La atención de Papá Noel y la Cartera Real llega con novedades este 2025. El gobierno local pondrá en marcha un sistema de tíckets, según el cual se irá llamando por orden de los números asignados. Así, se evitarán las largas colas frente a la casita de Policarpo Sanz.