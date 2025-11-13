Arranca la Navidad, Underfest y magostos: estos son los mejores planes para el fin de semana en Vigo

El calendario de noviembre tiene marcada una fecha en rojo: el encendido de las luces de Navidad. Será este sábado y dará comienzo a la celebración de estas fiestas en la ciudad durante casi dos meses, además de ponerse en funcionamiento tanto el mercadillo de la Alameda como las atracciones.

Pero la agenda cultural y de ocio ofrece para este fin de semana en el que la lluvia también será protagonista un abanico de opciones para todos los gustos, desde un festival de hamburguesas y magostos hasta el festival Underfest, pasando por una carrera popular.

Navidad 2025

Como decimos, el encendido de las luces de Navidad será el gran evento del fin de semana. Será el sábado a las 20:00 horas, aunque tal y como anunció este miércoles el alcalde Abel Caballero, habrá que esperar para conocer la hora exacta hasta el viernes para tratar de esquivar en lo posible la lluvia.

La cita será en el gran árbol de Navidad de la Puerta del Sol; allí, Caballero presionará el botón que encenderá los 12 millones de luces LED, y también se pondrán en marcha, en principio, el mercadillo de la Alameda Cíes Market, la noria y las atracciones del Areal.

Jueves, 13 de noviembre

Pero antes, este jueves, será el cierre del Vigo Global Summit, organizado por la Zona Franca y que arrancó este pasado miércoles. El cierre de estas jornadas contará con la actuación de Baiuca y un show de humor de Carlos Blanco a partir de las 18:30 horas en el hall del Auditorio Mar de Vigo.

Hoy arranca en la ciudad el Underfest Xacobeo, que ofrecerá conciertos de 22 artistas en 14 localizaciones diferentes hasta el sábado. The Psychedelic Furs, Rinôçérôse, Dewolff, Tahiti 80, We Are Scientists, Chucho o Sr. Chinarro, entre otros, encabezan el ambicioso menú musical de este año.

También lo hará, en el Ifevi, otro tipo de festival, en este caso gastronómico: la Burguer Fest. Se trata de un evento itinerante que llega a Vigo desde hoy y hasta el domingo 23 de noviembre con foodtrucks para disfrutar de los bocados más deliciosos.

Y en el Teatro Afundación, la obra Pijama para seis, con Gabino Diego encabezando el reparto. La cita es a las 20:30 horas y las entradas se pueden adquirir aquí.

Viernes, 14 de noviembre

Cicatriz

A las 20:00 horas de este viernes, el Auditorio Municipal acoge la pieza de danza contemporánea Cicatriz, que encarna el poema homónimo de Antón Reixa, coreografiada y dirigida por Kirenia M. Acosta, dentro de la programación de VigoCultura.

Y a las 20:30 horas, llega al Auditorio Afundación un espectáculo de improvisación que lleva 12 años triunfando en la Gran Vía de Madrid, Corta el Cable Rojo, con entradas a la venta aquí.

Además, en el Island Club, noche de comedia de la mano de Arantxa Treus con su espectáculo Los Monólogos de la Treus, que en este caso trae a la ciudad como artista invitada a Lara Palma. Aquí puedes comprar tu entrada.

En Churruca, el Ocean Rock Bar ofrece una noche de funk con el Soul Train a partir de las 22:00 horas, con entradas a 5 euros. Una jam session comandada por la banda residente Goog God y un post de la mano de Peón Kurtz DJ.

Sábado, 15 de noviembre

De 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, el Hotel Ciudad de Vigo contará hasta el 22 de noviembre con una gran exposición de Playmobil, con más de 15.000 piezas y juegos interactivos. Las entradas tienen un precio de 4 euros y se pueden adquirir en Giglón.

En Teis, frente al mercado, se celebrará un magosto. Será a partir de las 17:30 horas y habrá castañas gratis y bebidas y choripán a precios populares. Además, contará con las actuaciones del Grupo de Gaitas de la A.V. de Teis y las pandereteiras Millaxeira de la A.V. Casco Vello.

Por su parte, el hall del Auditorio Mar de Vigo acogerá la representación de la adaptación musical del clásico de Shakespeare Romeo y Julieta en dos sesiones, a las 17:00 y 20:30 horas, con entradas a la venta aquí.

Y dos citas musicales: Pablo Lesuit en el Auditorio Municipal a las 20:00 horas; y Marlena en el hall del Teatro Afundación, a partir de las 20:30 horas.

Domingo, 16 de noviembre

La media maratón de Vigo en una edición anterior. Cedida

El fin de semana se cierra con deporte. En este caso, la carrera popular LA21 Santander Media Maratón de Vigo, que congregará a unos 1.000 corredores en su versión de 21 kilómetros.

Tras la salida de la primera prueba, a las 10:00 horas en O Vao, será el turno para la "10K", que arrancará en Samil con el nombre "Los 10.000 de Alejandro Gómez", en honor al Galgo de Zamáns. Esta modalidad contará con 600 corredores.