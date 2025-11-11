Fecha confirmada: la Papanoelada Motera de Vigo se celebrará este día de diciembre con 5.000 participantes

Vigo ya tiene todo listo para la Navidad. El encendido de luces se producirá el próximo sábado, 15 de noviembre, con un evento central que se llevará a cabo, como no podía ser de otro modo, en la Porta do Sol, junto al árbol navideño gigante.

En total, Vigo iluminará la Navidad con 12 millones de luces LED en 460 calles, incluyendo un árbol de 45 metros de altura y medio centenar de elementos lumínicos 3D. Además, contará con un mercado navideño en la Alameda (Cíes Market) y otras actividades de interés.

Papanoelada Motera de Vigo: fecha y recorrido completo

Papanoelada Motera de 2023. Moto Club Galicia

A pocos días de que Vigo dé la bienvenida oficial a la Navidad 2025, muchas personas se preguntan por otro de los eventos más esperados de estas mágicas fechas: la Papanoelada Motera. ¿Cuándo se celebrará? ¿Quién puede participar? ¿Y cuál será su recorrido?

Este 2025, Vigo acogerá su multitudinaria Papanoelada Motera el próximo sábado 20 de diciembre. Cientos de moteros y acompañantes recorrerán las calles de la ciudad olívica vestidos de Papá Noel para llevar la alegría a todos los rincones de la urbe.

A las 16:00 horas dará comienzo la ruta motera más navideña del año, pero antes, a las 12:00 horas, los participantes se reunirán en Navia para repartir peluches y caramelos a los más pequeños de la casa durante la cabalgata estática.

En cuanto al recorrido, la Papanoelada Motera seguirá el mismo trazado que el año pasado, aunque podría estar sujeto a modificaciones y aún falta confirmación oficial.

En principio, la primera etapa comenzará en la calle Pedra Seixa y seguirá por Teixugueiras, Ricardo Mella, Avenida de la Florida, Plaza de América, Gran Vía, Corte Inglés hasta Urzaiz, Travesía de Vigo, Numancia, Doutor Canoa, Isaac Peral, García Barbón, Colón, Urzaiz, Gran Vía y Venezuela.

A continuación, la segunda etapa avanzará por la Avenida de las Camelias, Álvaro Cunqueiro, Plaza de América, Avenida de Castelao, Avenida de Europa, Avenida de Samil, Teixugueiras, rúa Limpiño y regreso a Pedra Seixas.

¿Cómo participar en la Papanoelada Motera de Vigo?

Para participar en la Papanoelada Motera de Vigo, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: motociclistas y acompañantes deben ir disfrazados de Papá Noel, traer alimentos no perecederos para colaborar con el Banco de Alimentos de Vigo y muchas ganas de pasarlo bien y contagiar alegría.

Desde la organización estiman una participación de alrededor de 5.000 personas en la Papanoelada Motera, cifra a la que se sumarán los asistentes a la concentración estática en Navia según informaron a este medio.