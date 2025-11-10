Así será el nuevo Parque Multiocio de Mos (Pontevedra): más de 8.000 metros cuadrados y 5 áreas diferentes Concello de Mos

Mos da un paso más para poner en marcha el nuevo Parque Multiocio de la Pesqueira después de que el Concello haya iniciado la fase de licitación de las obras de ampliación y mejora del espacio con un presupuesto de 507.575,75 euros.

La actuación será sobre la superficie total, de 8.477 metros cuadrados, de los cuales 5.037 corresponden a la nueva zona de ampliación.

Así, el actual parque, que cuenta con una pequeña senda fluvial, zona infantil, área de agua y equipamiento biosaludable, se convertirá en un espacio multiuso moderno, accesible y pensado para todos los públicos.

Plano de la ampliación del parque del agua de la Pesqueira

El Parque Multiocio de la Pesqueira tendrá cinco áreas diferenciadas:

Zona Skate, de unos 1.000 metros cuadrados, con instalaciones para la práctica de este deporte.

de unos 1.000 metros cuadrados, con instalaciones para la práctica de este deporte. Zona Infantil, con nuevos juegos y estructuras lúdicas y alrededor de 1.600 metros cuadrados.

con nuevos juegos y estructuras lúdicas y alrededor de 1.600 metros cuadrados. Zona de Agua , con toboganes de ladera e instalaciones acuáticas que aprovechan la pendiente natural del terreno.

, con toboganes de ladera e instalaciones acuáticas que aprovechan la pendiente natural del terreno. Zona de Descanso , con mesas, bancos y mobiliario urbano distribuido por todo el recinto.

, con mesas, bancos y mobiliario urbano distribuido por todo el recinto. Zona de Rocódromo, con instalaciones para escalada deportiva.

"Esta actuación responde al compromiso del Gobierno local de seguir mejorando los espacios públicos, ofreciendo más zonas de convivencia segura, deporte y ocio saludable para todas las edades", ha declarado la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.