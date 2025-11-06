Hematofesti, Escuchando Elefantes y más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

La música española y portuguesa sonará con fuerza este fin de semana y los encargados de hacer cantar y saltar a su público serán Escuchando Elefantes y The Smokestackers. Aunque tampoco faltará en el II Hematofesti, que traerá consigo a Grande Amore o PETRÓLEO, la banda de Ignatius Farray.

Pero si lo que buscas es un plan sencillo de compras entonces te recomendamos visitar algunas de las ferias y mercados que hay disponibles este fin de semana, como el III Mercado Reciclado, La Feria de los Novios o la Feria del disco.

Conciertos del fin de semana

Uno de los conciertos más relevantes de este fin de semana en Vigo vendrá de la mano de Escuchando Elefantes

Este fin de semana recibiremos en la ciudad olívica a dos nuevas sensaciones de la música.

El viernes 7 a las 21:30 horas aterriza Mr. Kilombo en La Fábrica de Chocolate, donde presentará su nuevo álbum de 2025: Todo Este Caos. Su gira internacional está siendo un gran viaje en el que ha conseguido enamorar con su carisma a todo aquel que ha tenido la oportunidad de disfrutarlo en directo.

Paralelamente, el mismo día también podremos disfrutar a las 21:30 horas en la sala MasterClub de la conexión e intimidad de Carlos y Silvia, más conocidos como Escuchando Elefantes. Esta auténtica joya de la escena alternativa española amasa colaboraciones con grandes artistas como Glen Hansard, Bono de U2 y Hozier.

II edición del HematoFesti

Cartel de la II edición del HematoFesti

Desde el martes 4 hasta el sábado 8 podremos disfrutar del HematoFesti, un evento cultural que rinde homenaje al destacado humorista y autor de literatura infantil: Miguel Ángel López, más conocido como El Hematocrítico.

Tras el éxito del año pasado regresa con su segunda edición, donde se encontrarán el humor, la literatura, la música y el arte. Algunos de los nombres más sonados de este año serán Ignatius Farray, Luz Casal o Teresa Rabal.

Dentro del amplio programa de actividades podremos encontrar los conciertos de Grande Amore, IGMIG y Silvia Superstar; las charlas y monólogos de Pedro Mañas, Bea Lema o Xosé Antonio Touriñán; y hasta la exposición Hematocrítico ilustrado de Alberto Vázquez.

Algunos de los eventos más relevantes dentro de la programación del II Hematofesti son los siguientes:

Jueves, 6 de noviembre

A las 17:30 horas - Apertura del ESPACIO GAMING NINTENDO en VIALIA

Charla entre: El periodista Noel Ceballos La desarrolladora y escritora de videojuegos Concepción González Agulla El escritor Pedro Mañas

A las 21:30 horas - HEMATOGALA

Presentan XA Touriñán y María Lado Con Grande Amore, IGMIG, Ignatius Farray, Noel Ceballos, Nus Cuevas, Silvia Superstar, Sobria y Serena En el Auditorio Mar de Vigo



Viernes, 7 de noviembre

A las 12:00 horas - QUEREMOS HUMOR!

Academia de comedia de Ignatius Farray (Solo para residentes del Vitruvia Club)

A las 21:30 horas - QUEREMOS HUMOR! COMEDY CLUB con Ignatius Farray y participantes en la residencia de la comedia



Sábado, 8 de noviembre

A las 21:30 horas - Hematofesti´s Golden Ticket

Secret show y vino galego

A las 23:00 horas - Hematofesta

Concierto de PETRÓLEO (banda de Ignatius Farray)



El programa completo se puede encontrar en este enlace.

Ruta Petisquiño de Vigo

Cartel de la edición 2025 del Petisquiño de Vigo

El evento gastronómico, ya iniciado el 24 de octubre, se podrá disfrutar hasta el domingo 9 de noviembre.

Los locales participantes de este evento gastronómico servirán a todos sus clientes deliciosas tapas, tanto dulces como saladas, por un precio de 4 euros.

Asimismo, todos los bares y restaurantes se disputarán el puesto por la Mejor Tapa 2025. El ganador será revelado el 17 de noviembre.

Ciclo Blues & Rías 2025 - Concierto de The Smokestackers

Cartel del grupo que cerrará el ciclo de Blues & Rías 2025 en Vigo

El mejor ciclo olívico de jazz y blues pone el broche de oro a su edición de 2025 con una actuación inédita de la formación portuguesa conocida como The Smokestackers.

Tendrá lugar el viernes 7 a las 21:00 horas en la sala Supersonic y será un espectáculo que navega entre lo acústico y lo eléctrico, un sonido que identifica a la perfección a este grupo.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar en directo de una de las bandas más relevantes de la escena musical portuguesa. Las entradas están a la venta en bluesandrias.com desde 15 euros.

XX Festival Catropezas

La nueva edición del Festival Catropezas se celebrará a lo largo de todo noviembre

El Teatro Ensalle de Vigo presentará desde el viernes 7 hasta el domingo 30 la XX edición del Festival Catropezas, un gran evento cultural en el que se reunirán algunas de las mejores compañías de danzas de la escena nacional.

Durantes esta semana podremos disfrutar de la pieza Una obra imperfecta. Tres variaciones de Antonio Fernández Lera y Magrinyana.

Todas las representaciones darán inicio a las 20:00 horas y la entrada tendrá un precio de 10 euros.

IV Metal Nostrum Fest

Cartel de la edición 2025 del Metal Nostrum Fest en Vigo

El 8 de noviembre a las 21:00 horas la sala Master de Vigo presentará la VI edición del Metal Nostrum Fest, una noche completa de la mejor música metal nacional.

En esta ocasión, los encargados de animar la sala hasta altas horas de la noche serán Zona Zero (Galicia), Aneuma (Asturias) y Valkyria (Euskadi).

La entrada anticipada se podrá conseguir por 12 euros en masqueticket.com

Ópera Werther de Jules Massenet - Otoño Lírico 2025

La última ópera del Otoño Lírico 2025 será Werther

El sábado 8 a las 19:00 horas tenemos cita con la mejor ópera olívica en el Teatro Afundación de Vigo, pues podremos disfrutar de la representación de Werther de Jules Massenet.

El tenor encargado de darle vida a Werther será Ismael Jordi, quien estará acompañado de Olga Syniakova (Charlotte) y Gerardo Bullón (Albert), entre otros.

Las entradas se pueden conseguir desde 39,60 euros en Ataquilla.com

III Mercado Reciclado

Cartel de la edición 2025 del Mercado Reciclado de Vigo

El sábado 8 tendrá lugar la tercera edición del Mercado Reciclado de Vigo, una oportunidad de hacerse con prendas recicladas a buen precio y en un estado impecable.

Además, habrá también una zona de artesanía, de segunda mano, vintage y troco.

Esta jornada se completará con diferentes obradoiros, música en directo y gastronomía.

El horario será de 12:00 a 20:00 horas.

La Feria de los Novios

Cartel de la edición 2025 del evento Vigobodas

El sábado 8 y 9 de noviembre el Recinto Ferial de Vigo IFEVI acogerá una nueva edición de Vigobodas, un gran salón dedicado de manera exclusiva al mundo nupcial, donde más de cien expositores presentarán sus novedades en servicios, ideas y productos de bodas.

La programación del evento de Vigobodas se completará con diversos desfiles de moda, demostraciones de peluquería y mucho más. ¡Acércate para descubrirlo!

El horario será de 11:00 a 20:00 horas ambos días y las entradas se podrán obtener desde 6,50 euros por día.

Feria del disco

Cartel de la Feria del disco que se celebrará este fin de semana en Vigo

El domingo 9 cerraremos el fin de semana con una Feria del disco de entrada gratuita en el NH Collection de Vigo, donde los amantes de los discos y vinilos tendrán oportunidad de encontrar grandes ofertas y descuentos exclusivos.

Además, también se podrán vender y devolver discos y CDs al momento.

El horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.