Vigo se llena de magia este mes de noviembre: esta es la programación especial de A Laxe

El centro de ocio A Laxe de Vigo se convierte este mes en el escenario perfecto para dejarse llevar por la magia. Bajo el lema “Noviembre Magic”, cada viernes de noviembre llega un nuevo mago dispuesto a sorprender a pequeños y mayores con trucos, humor y momentos inolvidables.

La programación será todos los viernes de noviembre, a las 18:00 horas, en la planta baja del centro comercial. Y estos son los magos protagonistas de cada uno de los eventos:

7 de noviembre – Mago Paco

Mago Paco 14 de noviembre – Román García

Román García 21 de noviembre – Sara Rodríguez

Sara Rodríguez 28 de noviembre – Magic Mateo

La propuesta busca ofrecer un plan familiar gratuito para disfrutar de las tardes otoñales en el corazón de Vigo. Desde juegos de ilusión hasta números participativos, cada actuación promete una experiencia distinta y cargada de fantasía.

“Queremos que la gente vuelva a dejarse sorprender, que redescubra esa sensación de asombro que solo la magia puede provocar”, destacan desde A Laxe.

El acceso es libre hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación. Una cita perfecta para quienes busquen una tarde diferente, entre risas, misterio y mucha ilusión.