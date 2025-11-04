Ya es oficial: este es el pueblo de Galicia candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad 2025

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y muchos municipios gallegos ya han comenzado con los preparativos: la colocación del alumbrado, la planificación de actividades y la organización de los mercados navideños, entre otras iniciativas.

Otro de los eventos más esperados de la temporada es el del pueblo Ferrero Rocher. Un año más, la marca de bombones hará brillar a uno de los pueblos más emblemáticos de España, y en esta edición un municipio de Pontevedra representará a Galicia en el concurso.

A Guarda, candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad 2025

Panorámica de A Guarda (Pontevedra) Shutterstock

Ferrero Rocher lanza una nueva edición de su campaña 'Juntos brillamos más' para compartir esa luz en todo el territorio nacional. Por primera vez, incorpora una novedad histórica: ha seleccionado un pueblo representante de cada comunidad autónoma.

En Galicia, A Guarda (Pontevedra) ha sido el municipio elegido para representarnos en este año tan especial. La localidad aspira a ser iluminada por Ferrero Rocher en la Navidad de 2025, al igual que lo fue Ribadavia (Ourense) en la pasada edición.

La marca llevó su magia a cada rincón de Ribadavia, y ahora A Guarda sueña con vivir una Navidad inolvidable. No obstante, competirá con otros 16 municipios españoles, todos ellos llenos de tradición, patrimonio y un encanto único.

A continuación, te detallamos la lista completa de pueblos que competirán en la duodécima edición del concurso 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher:

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Catalunya)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

Desde su primera edición, Ferrero Rocher ha iluminado a más de 10 pueblos con miles de kilómetros de luz y muchísima ilusión compartida. Con un representante por cada región, cada uno de los 17 pueblos se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al país sus atractivos.

"Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España", afirma Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

¿Por qué Ferrero Rocher debería iluminar este 2025 A Guarda?

En el suroeste de la provincia de Pontevedra y justo enfrente de Portugal se encuentra A Guarda, un municipio de 10.000 habitantes que alberga varios puntos de gran interés, como el Monte de Santa Trega y su imponente castro galaico, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Merece una visita el Museo do Mar, ubicado en la réplica de una antigua atalaya al final del paseo marítimo, y conocer su patrimonio religioso, con importantes edificios como la Iglesia de Santa María y la Iglesia del Monasterio de las Benedictinas.

No nos podemos olvidar de su fachada marítima, destacando las coloridas portadas de las casas a pie de puerto, y de miradores como el de As Loucenzas o el del Castelo de Santa Cruz. Por su cercanía con Portugal, Caminha está a un viaje en transbordador.

Cómo votar por A Guarda

La competición de este 2025 se desarrollará en cuatro fases de votación. Primero, en la Fase 1, se seleccionarán los 5 pueblos que avanzan a la siguiente ronda.

A partir de ese momento comenzará un proceso de eliminación: tanto en la Fase 2 como en la Fase 3, se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas.

De esta manera, a la Fase 4, la gran final, llegarán únicamente los dos pueblos restantes. El nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre.

En cada una de las fases la participación ciudadana será clave. Se invitará al público a apoyar sus candidatos favoritos a través de la página web de Ferrero Rocher.