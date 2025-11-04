Luis Zahera anuncia la única fecha de su monólogo en Vigo en plena Navidad: entradas desde 25 euros

El compostelano Luis Zahera no para quieto. Entre rodajes y promociones, aún encuentra tiempo para recorrer distintas ciudades de España con su propio monólogo, un espectáculo con el que promete arrancar carcajadas a todo el público. Y es que, si algo hace tan querido al actor gallego -además de su talento-, es por su inconfundible sentido del humor.

De la mano de Alikate Producciones, Luis Zahera tiene programadas las próximas funciones de su espectáculo de humor Chungo. Por el momento, solo hay confirmada una única parada en Galicia: será en Vigo, el próximo mes de diciembre, coincidiendo con la Navidad. Todo apunta a que la ciudad olívica será uno de los lugares más concurridos de las fiestas.

Un Vigo muy 'Chungo'

El inconfundible actor Luis Zahera llega a Vigo con su exitoso monólogo Chungo, un espectáculo que está arrasando en teatros de toda España. La cita será el sábado 20 de diciembre de 2025, a las 22:00 horas, en el Cine Teatro Salesianos (Rúa de Venezuela, Vigo).

Las entradas, con un precio a partir de 25 euros, ya están a la venta, aunque quedan pocas disponibles, así que si eres seguidor de Zahera, no tardes en hacerte con la suya si no quieres quedarte con las ganas de partirte de risa con él.

Junto a Alikate Producciones, Zahera continúa con su gira nacional, demostrando que su talento va mucho más allá de la interpretación en cine y televisión. Con Chungo, el gallego despliega su característico humor, con su toque de retranca, su espontaneidad y esa autenticidad por la que gusta tanto.

El espectáculo combina anécdotas de sus primeros pasos como actor, recuerdos de su infancia en Santiago de Compostela, vivencias familiares y hasta reflexiones sobre el oficio de la interpretación.

Conocido por papeles inolvidables como Petróleo en Mareas Vivas, o sus personajes en Celda 211, El Reino o la serie Entrevías, Luis Zahera ha logrado consolidarse como uno de los intérpretes más carismáticos y versátiles del panorama nacional.

"Te esperamos en este monólogo del actor más chungo de la televisión donde contará tanto anécdotas personales como profesionales", indican desde las redes sociales de Alikate Producciones.

El paso de Zahera por Vigo promete ser una de las citas culturales más destacadas del mes de diciembre en Vigo. Sin duda, es una oportunidad única de disfrutar de su talento y su comedia, y disfrutar del ambiente navideño tan especial de la ciudad olívica.

Otras fechas de 'Chungo'

Hasta el momento, Vigo es la única fecha de Galicia confirmada para lo que queda de 2025: