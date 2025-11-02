El puente más emblemático de Galicia: 1.620 metros de longitud y 60 metros de altura sobre el río Ulla

Galicia no solo destaca por sus paisajes, su gastronomía o su increíble oferta turística, sino que también destaca por las increíbles obras de ingeniería que esconde en diversos lugares de su territorio. En la provincia de Pontevedra se sitúan varios de los puentes más largos de Galicia, y hoy te hablamos en Treintayseis de uno de ellos.

Entre los puentes más significativos de Galicia destaca uno situado en el municipio de Catoira (Pontevedra). Se trata del Viaducto del río Ulla, con un total de 1.62 kilómetros de longitud y 60 metros de altura soportados por 11 pilares sobre el río Ulla. Es la estructura más emblemática del Eje Atlántico de Alta Velocidad que discurre por Galicia.

Más de 20.000 toneladas de acero

Viaducto del río Ulla, en Catoira transportes.gob.es

El Viaducto del río Ulla, situado entre los municipios de Catoira (Pontevedra) y Rianxo (A Coruña), es el puente más largo de Galicia y uno de los más largos de España, con 1.620 metros. Está a 60 metros de altura sobre el nivel del río y cuenta con una anchura de 14 metros.

Este viaducto, integrado en el Eje Atlántico de alta velocidad, fue inaugurado en marzo de 2015 y representó un importante desafío técnico debido a su magnitud y al entorno natural en el que se ubica.

La estructura se eleva sobre la ría de Arousa, un enclave de gran valor ecológico, y ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la conexión ferroviaria entre las principales ciudades de Galicia.

El proyecto del viaducto se realizó con mucho hincapié y un fuerte enfoque en la integración ambiental, buscando minimizar el impacto visual y la alteración del cauce del río. La estructura se apoya sobre 11 pilares y tiene un vano central de 240 metros. Es una plataforma de vía doble con 14 metros de ancho.

"Tras su inauguración en marzo de 2015, es el puente de tablero mixto hormigón-acero con el vano principal más grande del mundo, superando por primera vez el récord alcanzado por el viaducto de Nautenbach (Alemania) en 1993 con 208 metros de luz", indican desde la web del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

"La complejidad de la estructura metálica del tablero, con más de 20.000 toneladas de acero y piezas de hasta 17,5 m de canto, precisó de un sistema de control de ejecución pionero hasta la fecha en España", y aclaran: "El sistema constructivo utilizado minimizó al máximo el impacto en el cauce del río".

Galardonado con el Premio 'San Telmo 2015'

Viaducto del río Ulla transportes.gob.es

El viaducto del Ulla recibió el Premio San Telmo 2015, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Este galardón, concedido cada 2 años, distingue a la obra de ingeniería más destacada de la comunidad por su excelencia técnica, su correcta integración en el territorio y su contribución a mejorar la calidad de vida de los gallegos.

A nivel internacional, la estructura también obtuvo un importante reconocimiento al convertirse en el primer puente diseñado y construido en España en alcanzar la distinción de finalista en el Outstanding Structure Award 2016, concedido por la International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE).

"Este galardón reconoce los proyectos de puentes y estructuras más destacados en el mundo, otorgado por la IABSE", indica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.