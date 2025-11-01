Estos son los grandes eventos de noviembre 2025 que no te podrás perder en Vigo

El penúltimo mes del año trae consigo grandes eventos a la ciudad olívica. Una de las grandes protagonistas será la música, pues podremos disfrutar de un concierto Acustiquísimo de Marlena, que vendrá seguido de Al Di Meola, James Rhodes y Xoel López. Completaremos la programación con una nueva edición del Underfest Xacobeo.

Otros grandes eventos del mes serán la Vigo Global Summit 2025, el fin de la Ruta Petisquiños -y la proclamación de la nueva Mejor Tapa 2025-, el HematoFesti y, por supuesto, La 21 Media Maratón, que completará la programación deportiva del mes.

Conciertos destacados del mes

Uno de los primeros grandes conciertos del mes presentará al icónico dueto Marlena

El penúltimo mes del año trae a la ciudad olívica grandes citas musicales, como es el caso de O Gozo Fest o los conciertos Acustiquísimos de Alhambra Moments.

A continuación, desde Treintayseis os ofrecemos una lista de algunos de los espectáculos más destacados del mes:

El sábado 15 a las 21:30 horas llega hasta el Teatro Afundación uno de los duetos españoles más destacados de la escena actual: Marlena. Las autoras de Me sabe mal o Último baile se presentarán en Vigo como parte del íntimo formato Acustiquísimos de Alhambra Moments, donde presentarán las canciones de su nuevo disco.

El domingo 16 es el turno de Al Di Meola de cerrar el ciclo de conciertos de O Gozo Fest 2025. Se presentará en el Teatro Afundación de Vigo a las 19:00 horas. El gran guitarrista, pionero en la fusión de músicas del mundo y jazz, ha compartido escenario con grandes figuras, desde Stevie Wonder o Phil Collins hasta Paco de Lucía.

El viernes 21 aterriza James Rhodes a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo. El virtuoso del piano presentará su espectáculo Manía, que incluye obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov. Será un espectáculo que fusiona música clásica con un formato stand-up en el que Rhodes interactuará directamente con el público.

El sábado 22 será Xoel López quien conquistará el escenario del Teatro Afundación a las 21:00 horas con su voz y carisma, que ya han logrado trascender las barreras gallegas y españolas para extenderse internacionalmente. Presentará su decimosexto álbum, Caldo Espírito, junto a sus mayores éxitos.

El viernes 28 podremos celebrar el 40 aniversario del emblemático álbum de dIRE sTRAITS: Brothers In Arms de la mano de la mejor banda internacional que tributo: bROTHERS iN bAND. La excelente voz y guitarra solista de Angelo Fumarola nos transportará al estilo personal de Mark Knopfler. Un espectáculo que ningún fan puede perderse.

4 al 8 de noviembre: II HematoFesti

Cartel de la II edición del HematoFesti

Desde el martes 4 hasta el sábado 8 podremos disfrutar del HematoFesti, un evento cultural que rinde homenaje al destacado humorista y autor de literatura infantil: Miguel Ángel López, más conocido como El Hematocrítico.

Tras el éxito del año pasado regresa con su segunda edición, donde se encontrarán el humor, la literatura, la música y el arte. Algunos de los nombres más sonados de este año serán Ignatius Farray, Luz Casal o Teresa Rabal.

Dentro del amplio programa de actividades podremos encontrar los conciertos de Grande Amore, IGMIG y Silvia Superstar; las charlas y monólogos de Pedro Mañas, Bea Lema o Xosé Antonio Touriñán; y hasta la exposición Hematocrítico ilustrado de Alberto Vázquez.

La programación completa de la II edición del HematoFesti se puede consultar en este enlace.

Hasta el 9 de noviembre: Ruta Petisquiño de Vigo

Cartel de la edición 2025 del Petisquiño de Vigo

El evento gastronómico, ya iniciado el 24 de octubre, se podrá disfrutar hasta el domingo 9 de noviembre.

Los locales participantes de este evento gastronómico servirán a todos sus clientes deliciosas tapas, tanto dulces como saladas, por un precio de 4 euros.

Asimismo, todos los bares y restaurantes se disputarán el puesto por la Mejor Tapa 2025. El ganador será revelado el 17 de noviembre.

8 de noviembre: IV Metal Nostrum Fest

Cartel de la edición 2025 del Metal Nostrum Fest en Vigo

El 8 de noviembre a las 21:00 horas la sala Master de Vigo presentará la VI edición del Metal Nostrum Fest, una noche completa de la mejor música metal nacional.

En esta ocasión, los encargados de animar la sala hasta altas horas de la noche serán Zona Zero (Galicia), Aneuma (Asturias) y Valkyria (Euskadi).

La entrada anticipada se podrá conseguir por 12 euros en masqueticket.com

8 de noviembre: Ópera Werther de Jules Massenet - Otoño Lírico 2025

La última ópera del Otoño Lírico 2025 será Werther

El sábado 8 a las 19:00 horas tenemos cita con la mejor ópera olívica en el Teatro Afundación de Vigo, pues podremos disfrutar de la representación de Werther de Jules Massenet.

El tenor encargado de darle vida a Werther será Ismael Jordi, quien estará acompañado de Olga Syniakova (Charlotte) y Gerardo Bullón (Albert), entre otros.

Las entradas se pueden conseguir desde 39,60 euros en Ataquilla.com

8 y 9 de noviembre: Vigobodas - La Feria de los Novios

Cartel de la edición 2025 del evento Vigobodas

El sábado 8 y 9 de noviembre el Recinto Ferial de Vigo IFEVI acogerá una nueva edición de Vigobodas, un gran salón dedicado de manera exclusiva al mundo nupcial, donde más de cien expositores presentarán sus novedades en servicios, ideas y productos de bodas.

La programación del evento de Vigobodas se completará con diversos desfiles de moda, demostraciones de peluquería y mucho más. ¡Acércate para descubrirlo!

El horario será de 11:00 a 20:00 horas ambos días y las entradas se podrán obtener desde 6,50 euros por día.

12 y 13 de noviembre: Vigo Global Summit 2025

Cartel de la edición 2025 de Vigo Global Summit

El miércoles 12 y jueves 13 tendrá lugar Vigo Global Summit 2025, un evento multitudinario que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Mar de Vigo y reunirá a grandes nombres de la economía, cultura, política y deporte mundial.

Bajo el lema Liderando y transformando la economía, VGS acogerá a los dos Premios Nobel, Daron Acemoglu (2024) y Dmitry Muratov (2021), entre muchos otros.

Las dos jornadas estarán presentadas por la periodista y presentadora Mamen Mendizábal. Para finalizar, el evento será clausurado por Baiuca, conocido por su estilo musical de la folktrónica.

Del 13 al 15 de noviembre: Underfest Xacobeo de Vigo

Cartel completo del Underfest 2025

La octava edición del Underfest Xacobeo de la ciudad olívica tendrá lugar desde el jueves 13 hasta el sábado 15. Hace unos días que ya ha revelado su ambicioso cartel de 2025, donde figuran nombres como The Psychedelic Furs, We Are Scientists o Sr. Chinarro.

Este festival se pronuncia como una de las últimas oportunidades de disfrutar de la música en directo durante este año 2025 en Vigo, donde además confluyen el talento gallego e internacional.

En esta ocasión, el Underfest se extiende hasta finales de noviembre -y una fecha exclusiva de enero- con el ciclo Bites, que presentará tres conciertos: The Tubs (21 de noviembre), Cracker (23 de noviembre) y Patrick Watson (17 de enero).

Los abonos generales ya se encuentran agotados. Actualmente solo quedan las entradas de días individuales, que se pueden encontrar en Ataquilla.com

15 de noviembre: Romeo y Julieta el musical

A mediados de noviembre podremos disfrutar de un gran espectáculo musical de 'Romeo y Julieta'

El sábado 15 a las 17:00 y 20:30 horas en el Auditorio Mar de Vigo podremos disfrutar de la versión musical de una de las historias de amor más aclamadas de la historia.

La novela de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ha sido readaptada a prácticamente todos los formatos imaginables.

En esta ocasión, Theatre Properties nos trae una versión musical que cuida la escenografía al detalle, desde la atmósfera de Verona hasta el lujoso diseño del vestuario, inspirado en el siglo XVI.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 40 euros.

16 de noviembre: La 21 Media Maratón

El gran evento deportivo de este mes en Vigo

El domingo 16 tendrá lugar el evento deportivo más grande de este mes: La 21 Media Maratón de la ciudad olívica, mas concertamente en la playa de Samil y que llagará hasta el paseo del R.C Náutico de Vigo.

La prueba principal consistirá en un total de 21 kilómetros y dará inicio a las 10:00 horas. Será posible disputarla de manera individual o por relevos.

Paralelamente, tendrá lugar el evento de los 10.000 de Alejandro Gómez, que se correrá de manera individual y dará comienzo a las 11:00 horas.

21, 22 y 23 de noviembre: Car Outlet Vigo 2025 - Motor Ocasión

Cartel de la gran feria automovilística que acogerá Vigo este mes de noviembre

El viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 tendrá lugar el evento Car Outlet Vigo 2025 en IFEVI, donde los amantes del motor se reunirán para disfrutar de una exposición de cerca de 1.000 vehículos.

Todos los coches que serán expuestos en la feria contarán con grandes descuentos y facilidades de financiación.

El horario de Motor Ocasión variará dependiendo de los días. El viernes 21 será de 16:00 a 21:00 horas, el sábado 22 y domingo 23 será de 11:00 a 20:00 horas.

26 de noviembre: Representación de La barraca de Vicente Blasco Ibáñez

La última representación teatral del mes será 'La barraca', inspirada en la novela de Blasco Ibáñez

El miércoles 26 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación podremos disfrutar del mejor teatro español, pues tendrá lugar la representación de La barraca, inspirada en la novela de Blasco Ibáñez.

En esta pieza teatral, dirigida por Magüi Mira, la razón y la violencia luchan en una comunidad enferma con comportamientos salvajes.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 24,30 euros.

Conciertos en Vigo día a día