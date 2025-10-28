Alexandra Pereira (37 años) rotunda sobre las Rías Baixas: "El lugar donde todo empezó. Siempre será hogar"

La Diputación de Pontevedra ha impulsado una campaña para promocionar el destino Rías Baixas con la colaboración de varios influencers, entre los que destaca la viguesa Alexandra Pereira, conocida por su antiguo blog con el nombre de Lovely Pepa. La influencer suma más de 2 millones de seguidores en Instagram y es una de las figuras públicas más relevantes.

Esta campaña está dirigida a nuevos públicos y tiene como objetivo maximizar la visibilidad del destino en mercados nacionales y extranjeros. El objetivo de esta iniciativa es atraer a nuevos públicos y generar el interés por visitar las Rías Baixas. Alexandra Pereira, Defreds y Tamara García son los influencers que colaboran en ello.

"Cando volves?"

La influencer Alexandra Pereira, con más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 300.000 en TikTok, ha publicado un vídeo en colaboración con la Deputación de Pontevedra para promocionar el destino de Rías Baixas y mostrar los encantos del sur de la provincia.

En su vídeo se ha centrado en lugares tan icónicos como los municipios de A Guarda, Oia y Baiona, rincones que muestran la esencia más auténtica de Galicia y que todo el mundo debería visitar, al menos, una vez en la vida. La influencer comenta los motivos por los que nadie debería perderse este paraíso gallego.

"Tenía muchísimas ganas de volver a Galicia, a miña terriña", comienza diciendo Alexandra con un tono cercano y emotivo con el que conectar con sus seguidores. "Pero esta vez quería hacerlo diferente, redescubriendo las Rías Baixas, porque las Rías Baixas son mucho más que playa y costa".

Su mensaje pone en valor la riqueza del interior del territorio, esa Galicia de montes, ríos y pueblos maravillosos que van más allá de los destinos estivales más conocidos. Ella, que conoce muy bien esta zona gallega, lo tiene claro: "Aquí dentro hay una calma que cuesta encontrar", dice mientras muestra diferentes paisajes verdes, el mar y la belleza natural de cada lugar.

También reivindica que "Las Rías Baixas se disfrutan todo el año, sin prisas y sobre todo sin estaciones", invitando a vivir la provincia en cualquier momento del año, porque vengas cuando vengas, de Galicia siempre te vas a marchar fascinado por todo lo que ofrece a cada viajero.

"Volver a mi tierra siempre me da morriña, es desconectar de las prisas, del ajetreo, del ritmo de la ciudad para reconectar conmigo, con la naturaleza, con lo esencial", confiesa, destacando el valor emocional que para ella, como viguesa, tiene regresar al lugar que le vio nacer.

Concluye con una frase que resume el espíritu de la campaña: "Volver a las Rías Baixas es volver a lo auténtico, en definitiva, volver a casa. Y tú, cando volves?".

Así, la conocida influencer aporta su granito de arena a la promoción del destino Rías Baixas, en una campaña que "retrata a riqueza interior da provincia que comparten os 61 concellos que a integran, así como a hospitalidade e o carácter acolledor da cidadanía de Pontevedra", comenta el presidente de la campaña.

La campaña ha sido reconocida en Cannes (Francia) con el Delfín de Plata, sumando la quinta distinción internacional tras conseguir otros premios en festivales audiovisuales celebrados en Cataluña, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos.