Jácome, alcalde de Ourense, sobre las críticas que recibe: "No me afecta, me gusta y me hace más fuerte"

Gonzalo Pérez Jácome, líder del partido Democracia Ourensana y alcalde de la ciudad de Ourense desde 2019, ha acudido al podcast de O sofá vermello para ofrecer una entrevista en la que ha hablado de su parte más personal, pero también de política, dando su opinión sobre el momento actual en el que nos encontramos.

Jácome respondió sin ningún tapujo a las preguntas sobre su vida privada, pero también a aquellas más enfocadas a su perfil como político: las críticas que recibe o el papel de los medios de comunicación fueron algunos de los temas tratados en el podcast presentado por Pablo Méndez.

"Yo sé quién soy"

El presentador le preguntó al alcalde de Ourense sobre su secreto para afrontar las críticas que recibe, "¿qué te hace tan fuerte?", le dijo. Él aseguró que las críticas no le afectan, sino que, por el contrario, le impulsan a seguir haciendo su política.

"La crítica no solo no me hace daño, sino que a veces me alimenta y me da más fuerza. Es algo que me resulta irrelevante, porque yo sé quién soy", afirmó el alcalde.

Sin embargo, reconoció que lo único que le fastidia es cuando las críticas se basan en 'argumentos absurdos'. "Cuando veo en las redes sociales a la gente que critica con argumentos tan absurdos, a veces contesto".

Respecto al tratamiento mediático y a los comentarios negativos, el controvertido Jácome insistió en que le dan igual: "Que me pongan verde, no solo no me afecta sino que a veces me gusta y me hace más fuerte".

El presentador, sin dudarlo, le preguntó si alguna vez había pensado tirar la toalla debido a los comentarios y críticas recibidas, pero Jácome lo tiene claro: "Nunca en la vida".

También añadió que no le importa lo que digan los medios de comunicación sobre él, y en otro punto del programa cargó duramente contra ellos.

Contra los medios de comunicación

Una vez más, volvió a pronunciarse con dureza sobre los medios de comunicación durante su participación en el podcast, llegando a acusar a la prensa de manipular a la ciudadanía y actuar movida por intereses empresariales.

"Si tú en política no eres capaz de llegar a los ciudadanos, es como si no existiera", afirmó un contundente Jácome. Para él, la culpa de ello está clara: "Durante muchos años todo eso estuvo monopolizado por los medios de comunicación, que ellos construían la verdad", y añade: "Una dictadura".

Afirma que gracias a las redes sociales esto ya no es así, sino que ahora todo el mundo puede conocer la versión original sin estar distorsionada.

"Engañan a la gente. No son medios de comunicación. Son medios de manipulación que lo hacen por los intereses de sus dueños", afirmó el alcalde ourensano, conocido, además de por sus controversias, por su tono crítico hacia los periodistas y cadenas de televisión.

No dudó en cuestionar el papel de los medios: "Se creen que tienen el derecho de decir 'la verdad pasa por nosotros y nosotros la comunicamos'. ¿Pero de qué vas tú? No tienes el monopolio de la verdad", declaró con rotundidad.