El peculiar nombre del hijo adoptado de Miguel Lago: significa "hijo de Robin" y solo hay 25 en Galicia

Miguel Lago (Vigo, 1981) es un humorista, actor y presentador con más de 25 años de trayectoria. Su humor sarcástico le ha llevado a meterse en más de una polémica, pero eso no ha bastado para frenar su talento. Desde su salto a la fama en El Club de la Comedia, Lago se ha convertido en un rostro conocido de la televisión y ha llenado teatros con sus monólogos.

El vigués tiene cuatro hijos, de los cuales uno es adoptado, Robinson. El pequeño llegó desde la República Dominicana y, aunque Miguel Lago ha reconocido en más de una ocasión que ser padre adoptivo es complicado, es una de las mejores decisiones que ha tomado junto a su pareja, Laura Abella.

Fundación Miguel Lago

La pareja ha creado la Fundación Miguel Lago, que tiene como objetivo ayudar a la infancia en la República Dominicana. Disponen de una escuela que, tal y como informan en su web: "Actualmente presta servicios de alfabetización a más de 50 niños sin recursos educativos".

Sin duda, una labor necesaria y muy bonita con la que ayudar a miles de niños y familias que lo necesitan. Así, con su experiencia como padres adoptivos, buscanguiar y ayudar a todos los interesados en adoptar a un menor en la República Dominicana.

También, desde la Fundación están muy implicados en terminar con la violencia escolar, apoyando y trabajando mano a mano con diferentes asociaciones y fundaciones.

El peculiar nombre del hijo adoptado de Miguel Lago

El hijo que adoptaron Miguel Lago y su pareja se llama Robinson, un nombre muy peculiar que casi no existe en Galicia.

De hecho, según el informe Estatística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), tan solo hay 25 hombres en Galicia con ese nombre.

La media de edad es de 38,9 años, por lo que es un nombre poco o nada común entre los recién nacidos.

Además, dado que solo muestran aquellos municipios en los que la frecuencia del nombre es superior a los 5 habitantes, no hay constancia de ninguna localidad en la que la cifra sea más elevada.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que hay un total de 695 hombres que se llaman Robinson. En este caso, la media de edad asciende a los 41,4 años. Esto demuestra que en el conjunto de todo el país es más común entre los hombres de mayor edad.

Ourense, Madrid, Navarra y Álava son las provincias en las que hay más personas con ese nombre, seguidas de Lugo, La Rioja, Lleida y Cuenca. En la mayor parte del territorio español no consta ningún dato.