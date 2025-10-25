El pueblo gallego de 5.000 habitantes donde vivir Halloween a lo grande: pasaje del terror, aquelarre y más

Halloween se ha convertido en una celebración global, principalmente gracias a la expansión global a través del cine y la televisión. Sin embargo, sus orígenes son mucho más antiguos: proviene del festival celta pagano de Samhain, que se celebraba hace más de 3.000 años.

Galicia es un lugar lleno de misterio, meigas y seres legendarios, por lo que no sorprende que aquí se celebren algunas de las fiestas de Halloween más espectaculares. Sin ir más lejos, Ribadavia (Ourense) transforma sus calles en un auténtico laberinto del terror a finales de octubre.

El pueblo gallego donde vivir Halloween a lo grande

Decoraciones de Halloween.

La Noite Meiga es una noche en la que la niebla y la oscuridad envuelven el paisaje de Ribadavia. Seres terroríficos salen a recorrer las calles de la villa, mientras algunos valientes se adentran en pasajes del terror y otros participan en los aquelarres.

Con más de 20 ediciones a sus espaldas, la Noite Meiga se ha consolidado como una de las celebraciones más destacadas del calendario de Ribadavia. Este evento se celebra a finales de octubre, coincidiendo en 2025 con los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

En esta ocasión, la Noite Meiga comenzará en la tarde del 31 de octubre con la celebración de un escape room en la Igrexa da Madalena, que contará con 5 pases: a las 16:00, 17:45, 19:45, 21:30 y 23:15 horas. La entrada general tiene un precio de 13 euros.

Durante la jornada, también se celebrará un Mercado Meigo junto al castillo, mientras que en el Auditorio Casa da Cultura se llevará a cabo un espectáculo de magia. Para los amantes del baile, la plaza Mayor acogerá una actuación muy especial.

El esperado Desfile Meiga comenzará a las 20:00 horas y recorrerá las calles de la villa, iniciando su recorrido en el Puente de San Francisco. A su regreso, las Pandereteiras da Istoria se presentarán en la plaza Mayor, donde a las 21:00 horas actuará Festicultores.

A esa misma hora, y hasta las 01:00 horas, se desarrollará el pasaje del terror en el Castillo. Además, a las 00:00 horas se hará una queimada, que dará paso a las actuaciones musicales de DJ Chemigal y Quinquillada, ambas en el Club Artístico.

Al día siguiente, la programación será similar: habrá escape room, espectáculos de música, queimada y pasaje del terror. De forma paralela, los asistentes podrán visitar una exposición de calabazas en la plaza de Abastos y una muestra de los carteles participantes en el evento.

Puedes consultar la programación en detalle a través del siguiente enlace.