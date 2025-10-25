Todos los planes que no te puedes perder este Halloween 2025 en Vigo para vivir una auténtica noche de terror

Todos los planes que no te puedes perder este Halloween 2025 para vivir una auténtica noche de terror

Le damos la bienvenida a Halloween con un repertorio de fiestas y actividades que no dejarán a nadie indiferente. Vigo se llenará estos próximos días de diferentes propuestas para pasarlo terroríficamente bien.

Desde una sesión especial de la Wake Up! electrónica, pasando por la Ruta Motera de Halloween y terminando en andainas de susto. ¿A qué plan te apuntas este año?

Fiestas y eventos

Wake Up Festival Special Halloween

La Fiesta electrónica Wake Up! celebra una nueva edición en este Halloween

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre tendrá lugar otra edición de las conocidas fiestas electrónicas Wake Up!

Si eres un amante de la electrónica y quieres disfrutar de dos veladas inolvidables durante los días más terroríficos del año entonces no dudes en apuntarte a este gran evento.

Tendrá lugar en el Recinto Ferial IFEVI desde las 23:00 horas. En esta edición podremos disfrutar de una selección de DJs de muerte:

Vienes, 31 de octubre

Annë

Elli Acula

Fatima Hajji

Richie Hawtin

Ron Bacardí

Isma B Mury

Sábado, 1 de noviembre

Aerea Live

Ben Sims

Héctor Oaks

Jeff Mills

Len Faki

Überkikz

Grobas

Karras Martinez

Las entradas ya se encuentran completamente agotadas.

Fiesta de Samaín y Magosto de San Lourenzo de Coruxo

Cartel de la fiesta de Samaín que celebrará uno de los barrios de Vigo

El barrio olívico San Lourenzo de Coruxo organizará este sábado 25 una Fiesta de Samaín y Magosto.

Dará comienzo a las 17:00 horas y contará con actuaciones de payasos para los más pequeños, concursos de disfraces, tallado de calabazas, concurso de repostería, cesta de otoño y degustación de castañas asadas.

Fiesta de Halloween en Beade

Cartel de la Fiesta de Halloween que tendrá lugar en el barrio olívico de Beade

El 31 de octubre a partir de las 23:00 horas se podrá disfrutar de una gran Fiesta de Halloween en el barrio olívico de Beade.

La celebración tendrá lugar en el local Social Irmandade de Festas de Santa Ana, donde se iniciará la noche con una performance escalofriante de Cristina de Samil.

Una vez nos haya dejado temblando, dará inicio la sesión musical a cargo del DJ Seijas.

El precio del evento será de 15 euros para los socios y de 20 euros para los no socios.

Fiesta de Halloween del Liceo Marítimo de Bouzas

Cartel del evento de cena-baile del Liceo Marítimo de Bouzas

El viernes 31 tendrá lugar una nueva edición de la reconocida cena-baile de Halloween del Liceo Marítimo de Bouzas.

Dará inicio a las 21:30 horas y los asistentes podrán disfrutar del siguiente menú con varias opciones a elegir:

Pollo crunch con chips pionono

Costilla asada estilo americano o merluza con salsa de marisco

Empanada

Café

2 consumiciones

Al finalizar la cena dará inicio el baile.

El precio de la entrada al evento será de 30 euros.

Fiesta de Halloween del Ocean Rock Bar - Concierto de Karma Animal + Supra

Uno de los grupos invitados de esta terrorífica fiesta son Karma Animal

El viernes 31 los rockeros de la ciudad olívica tienen cita en el Ocean Rock Bar, pues la noche más terrorífica del año estará protagonizada por la música en directo de Karma Animal y Supra, dos grandes grupos de rock alternativo que dejarán a todos gritando (y no precisamente de terror).

La fiesta dará inicio a las 21:00 horas y las entradas están a la venta desde 5,10 euros.

Overdose Halloween en la Sala Masterclub

Cartel de la fiesta de la sala Masterclub Overdose Halloween

El viernes 31 a partir de las 23:00 horas la sala Masterclub dará inicio oficial a la gran fiesta Overdose Halloween, que tendrá como cabezas de cartel a Vampi y el DJ Pedro Ladroga.

Las entradas están a la venta desde 15 euros, pero poco les queda para que se agoten. ¡No te lo pienses más!

Rutas y andainas

Halloween Motero - La ruta más terrorífica del año

Las calles de Vigo se llenarán de terroríficos disfraces con el Halloween Motero

Un año más, el Halloween Motero tendrá lugar el domingo 26, presentando La ruta más terrorífica del año.

A partir de las 16:00 horas las calles de Vigo se inundarán de una ola de moteros, quienes lucirán sus galas más divertidas y espeluznantes. Se recorrerán diferentes lugares emblemáticos de la ciudad.

Al finalizar la ruta se hará un sorteo de regalos en Samil.

Andaina de Samaín en Bembrive

Cartel de la edición 2025 de la andaina de Samaín por el barrio de Bembrive

El sábado 1 de noviembre se organizará una andaina por el barrio olívico de Bembrive, un recorrido circular apto para todos los públicos, pero no por ello menos escalofriante.

Tendrá como punto de salida y llegada el Centro Cultural Recreativo Helios.

Andaina do Terror en Beade

Cartel de la Andaina de Samaín del barrio de Beade

El sábado 1 de noviembre tendrá lugar la Andaina do Terror en el barrio olívico de Beade. Dará inicio a las 19:30 horas en el Parque forestal de Beade.

Al final de la andaina habrá un banquete de muerte preparado.

Otros planes de miedo

Proyección de Nosferatu con banda sonora en directo - MúsicaV 2025

El ciclo musical MúsicaV se cierra con una cita inédita de lo más escaofriante

El ciclo de espectáculos conocido como MúsicaV llegará a su fin este martes 28 de octubre y lo hará de la manera más escalofriante posible: presentando una sesión inédita de Nosferatu con su banda sonora interpretada en directo a cargo del grupo Caspervek.

Una forma de despedirse de este ciclo musical por todo lo alto. ¿Te vas a perder esta cita? Será a las 20:30 horas en el Auditorio Afundación.

Las entradas se pueden conseguir desde 16,60 euros.

Actividades de Halloween de los Centros Comerciales de Vigo

Todas las actividades de las que puedes disfrutar en familia en los centros comerciales de Vigo

Como es de esperar, todos los centros comerciales de la ciudad olívica no se han querido perder la oportunidad de vestirse con sus mejores y más escalofriantes disfraces.

Durante estas últimas semanas de octubre ofrecerán a sus clientes una serie de actividades de miedo:

C. C. A Laxe

Viernes 24 De 17:30 a 20:30 horas - Taller de maquillaje De 18:30 a 20:00 horas - Fiesta Halloween

Viernes 31 - Zombies De 19:00 a 19:30 horas y de 20:00 a 20:30 horas Los muertos vivientes llegan a A Laxe 19:30 horas - Queimada para mayores de 18 años, con degustación gratuita de queimada hasta agotar existencias (50 unidades).



C.C. Camelias

Sábado 25 17:00 horas - Cuentacuentos especial Samaín.

Viernes 31 - Fiesta Halloween De 17:30 a 20:30 horas - Animación con Rony, karaoke, desfile terrorífico...

De 17:30 a 19:30 horas - Caracterizaciones



Alcampo

Taller infantil de Halloween - Creación de caretas de Halloween

Alcampo Coia Sábado 25 de octubre de 18:00 a 20:00 horas

Alcampo Avda. Madrid Miércoles 29 de 18:00 a 20:00 horas



C.C. Vialia

Martes 28 a las 17:30 horas - Fiesta infantil de Halloween

Calvario (Peatonal)

Jueves 30 17:30 horas - Trae tu calabaza (ya decorada) para recorrer los escaparates con Barafunda Animación y su teatro itinerante 18:00 horas - Fiesta Samaín Terrorífica, con DJ, fiesta de disfraces... 20:00 horas - Procesión Santa Compaña y espectáculo Barafunda

Viernes 31 Fiesta Samaín con exposición de calabazas hechas por los niños, animación musical, chocolatada...



Zona Náutico