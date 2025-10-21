Llega una andaina al área de Vigo para vivir una noche de terror con pruebas y sustos: por solo 6 euros

Un municipio de la comarca de Vigo celebra este sábado 25 de octubre una andaina que promete no dejar a nadie indiferente. Los sustos y las pruebas no faltarán en esta noche llena de adrenalina en la que no va a faltar la diversión ni, tampoco, el miedo de caminar por el bosque.

El lugar donde se llevará a cabo es el Monte de Tameiga, en Mos, muy cerca de Vigo. A partir de las 21:00 horas comienza esta andaina que tiene un recorrido aproximado de unos 5 kilómetros y para la que solo debes llevar tu propia linterna. El resto, es todo una sorpresa.

Andaina nocturna en Mos

El próximo 25 de octubre de 2025 tendrá lugar en el Monte Común de Tameiga una actividad muy especial organizada por la comparsa Os Feiticeiros: una Andaina nocturna que promete divertir a todos los asistentes con pruebas, sustos y muy buen ambiente.

Sin duda, es una forma súper innovadora de celebrar el otoño, para sumergirse de lleno en la magia de esta época del año y las fechas próximas al Samaín.

La ruta, de aproximadamente 5 kilómetros, comenzará a las 21:00 horas y discurrirá por los senderos del monte, por lo que es obligatorio acudir con linterna. Además, por motivos de seguridad, se recuerda que al menos una persona por grupo (4 participantes) debe llevar chaleco reflectante.

Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo para caminar en medio de la noche por terrenos irregulares.

El coste de inscripción es de 6 euros por persona, y el pago puede realizarse mediante Bizum al número que figura en el cartel (689 80 57 48) o por transferencia bancaria al IBAN que te indiquen cuando pidas información. Si lo deseas, también puedes pagar en efectivo el mismo día.

Para formalizar la participación, los organizadores necesitan saber cuántas personas formáis el grupo, el nombre del mismo y un número de contacto para facilitar la comunicación.

Durante la caminada habrá bocadillos fríos y bebida a la venta. Una de las particularidades más atractivas de esta andaina es que no se trata solo de caminar: durante el recorrido, los participantes se enfrentarán a distintas pruebas, algunas de ellas con sustos incluidos.

Los tres participantes que mejor superen las pruebas recibirán un regalo por parte de la organización para celebrar sus habilidades.

Y para cerrar la noche con buen sabor de boca, al finalizar la caminata todos los asistentes podrán disfrutar de una taza de chocolate caliente gratuito.