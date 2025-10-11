Una pequeña aldea de Galicia organiza un terrorífico escape room en los días previos a Halloween

Halloween se ha consolidado en Galicia como una fiesta de gran relevancia cultural, combinando elementos de la tradición estadounidense con las costumbres locales. La noche más terrorífica del año vuelve a Galicia este 2025 cargada de disfraces, fiestas, calabazas y pasajes del terror.

La cuenta atrás para Halloween ya ha comenzado, y los vecinos de Cerdeira, en As Neves (Pontevedra), se preparan para celebrarlo por todo lo alto con un terrorífico escape room lleno de enigmas, acertijos y misiones especiales, pensado tanto para adultos como para niños.

El escape room más terrorífico de Galicia

Las calles de ciudades, pueblos y pequeñas aldeas de Galicia se llenarán el próximo 31 de octubre de zombies, brujas, demonios y esqueletos, entre otros seres terroríficos.

En los días previos a Halloween, Cerdeira transformará el ambiente en un escenario de miedo, diversión y misterio con motivo del escape room organizado por la Asociación Cultural Carballo do Chan.

Los vecinos de Cerdeira esperan con ilusión la celebración del escape room más terrorífico de Galicia, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

En este evento los participantes, organizados en grupos de entre 6 y 12 personas, deberán seguir un mapa que los guiará a través de distintas pruebas, enigmas y misiones solo aptas para los más valientes.

Durante el juego, los concursantes visitarán once localizaciones distintas, la mayoría casas viejas y abandonadas en una aldea casi sin habitantes. Para completarlo, los participantes tendrán que superar con éxito todas las pruebas.

"Al grupo que lo complete, se le obsequiará con una deliciosa bebida de "sangre" (para los niños sin alcohol) y un pequeño regalo", señalan desde la organización.

Por el camino, además de sustos, también habrá escondidos seis objetos; quien los encuentre y los lleve al bar de la aldea podrá cambiarlo por bolsas regalo.

Organizada por la A.C. Carballo da Chan, y con la colaboración de O Camiño do Terror de Nigrán, la actividad tiene un precio de 5 euros. Será gratuita para los menores de 12 años, que deberán ir acompañados por un adulto.

El escape room tendrá una duración aproximada de una hora y media, con pases continuos desde las 19:00 hasta las 01:00 de la madrugada.

"Cerdeira xa non está baleira... Algo espertou entre as súas sombras. Se entras... Xa non haberá volta atrás. ¿Atreveraste a xogar coa túa vida?", advierten. Las entradas ya están agotadas.