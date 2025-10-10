Vigo disfrutará este fin de semana del festival de magia "Galicia Ilusiona 2025"

El Teatro Afundación de Vigo acogerá este fin de semana el festival de magia "Galicia Ilusiona 2025" en su cuarto recorrido por la Comunidad Autónoma con actuaciones en las siete grandes ciudades gallegas, tras haber inaugurado su gira el pasado 2 de octubre en Cangas.
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó el evento este viernes junto a los magos gallegos Pedro Bugarín y Dani Polo, que contará con cinco funciones los días 11 y 12 de octubre.
Tras pasar por Cangas, Lugo, Santiago y Pontevedra, toca parada en Vigo para, después, viajar hasta A Coruña los días 16 y 17 de octubre y cerrar esta gira en Ferrol, el 18 y 19 de octubre.
Artistas de Galicia Ilusiona 2025
- Semei: mago manipulador coreano, referente mundial de la magia elegante y depurada. Ganador de la Varita de Oro de Montecarlo.
-
Compañía Mag Edgard: especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto, galardonados con el Premio FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial.
- Nacho Samena: talento gallego emergente con gran frescura y destreza técnica. Premio Nacional de Magia 2024, representará a Galicia en el festival.
-
David Burlet: artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala, tres veces ganador del Premio al Mejor Malabarista de Francia.
- Mago Murphy: presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con humor y elegancia, con numerosos premios nacionales como mejor presentador de galas internacionales.