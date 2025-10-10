Vigo disfrutará este fin de semana del festival de magia "Galicia Ilusiona 2025"

El Teatro Afundación de Vigo acogerá este fin de semana el festival de magia "Galicia Ilusiona 2025" en su cuarto recorrido por la Comunidad Autónoma con actuaciones en las siete grandes ciudades gallegas, tras haber inaugurado su gira el pasado 2 de octubre en Cangas.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó el evento este viernes junto a los magos gallegos Pedro Bugarín y Dani Polo, que contará con cinco funciones los días 11 y 12 de octubre.

Tras pasar por Cangas, Lugo, Santiago y Pontevedra, toca parada en Vigo para, después, viajar hasta A Coruña los días 16 y 17 de octubre y cerrar esta gira en Ferrol, el 18 y 19 de octubre.

Artistas de Galicia Ilusiona 2025