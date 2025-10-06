Música y humor se dan la mano en Gran Vía de Vigo con el espectáculo infantil "Jueves y Familia"

Gran Vía de Vigo celebrará el próximo sábado 18 de octubre el espectáculo musical Jueves y Familia, una propuesta gratuita que promete hacer reír a grandes y pequeños a las 18:00 horas en la planta 2 del centro comercial.

La obra se inspira en el universo de la mítica Familia Addams y en el personaje de Miércoles, pero "con un giro paródico", indican desde el centro comercial. Su protagonista es Nieves, obsesionada con lo siniestro, decide llamarse Jueves y proclamarse prima secreta de Miércoles.

"Pócimas fallidas, sustos que provocan carcajadas y situaciones disparatas", son la receta de esta obra, que la convierten en "una comedia familiar inolvidable".

Sorteo de entradas con asiento reservado

Aunque la representación es de acceso libre y gratuito, Gran Vía de Vigo ofrece la posibilidad de disfrutar del show con mayor comodidad. A través de la app del Club de Disfrutones, los usuarios podrán participar en el sorteo de 16 entradas dobles que dan derecho a una asiento reservado.

El sorteo estará disponible hasta el 15 de octubre. Para participar, basta con acceder a la aplicación, entrar en el apartado sorteos, buscar “Sorteo Jueves y Familia” e inscribirse.

Quienes no tengan la suerte de conseguir asiento, podrán disfrutar del show igualmente, pero de pie. Aún así, se habilitará un acceso especial para personas sin entrada que se abrirá en caso de que alguna de las plazas reservadas quede libre.