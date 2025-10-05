Todos los conciertos y eventos de los que podrás disfrutar este octubre 2025 en Vigo

El décimo mes del año acogerá las actuaciones de grandes figuras del mundo musical, como Tamara, Miguel Ríos o Santiago Auserón. Tampoco faltarán los festivales y ciclos de música, como MúsicaV o el Festival Kerouac.

Otro tipo de eventos de los que podremos disfrutar serán de grandes espectáculos como Galicia Ilusiona, la Feria Internacional de Productos del Mar Conxemar o la exposición Vegana.gal.

Conciertos del mes

Tamara, La Reina de los Boleros, actuará el 5 de octubre en Vigo

El domingo 5 llegará a los escenarios olívicos La Reina de los Boleros para celebrar con su público gallego sus 25 años de trayectoria musical. Se presentará a las 19:00 horas en el Teatro Afundación.

El viernes 10 en el Teatro Afundación a las 20:00 horas, donde Miguel Ríos presentará su gira de 2025: El último vals. Este legendario cantautor español, quien ha enamorado a varias generaciones con sus éxitos, presentará un espectáculo electroacústico donde el rock y el country se fusionarán.

El viernes 24 será el turno de Santiago Auserón de animar con su música los teatros olívicos. Este emblemático artista español, ex miembro de Radio Futura, presentará su gran espectáculo a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.

La última gran cita musical que podemos destacar este mes vendrá de la mano de Valeria Castro, quien llegará el sábado 25 al Auditorio Mar de Vigo a las 21:00 horas con su tour El cuerpo después de todo.

Desde el 3 hasta el 26 de octubre: Exposición Bodies Evolution

Cartel de la nueva exposición que estará todo el mes de octubre en Vigo

El viernes 3 se inauguró oficialmente Bodies Evolution en el Auditorio Mar de Vigo, una gran exposición acerca del cuerpo humano.

En esta cita de ocio cultural, todo aquel que lo desee podrá visitar una exposición vanguardista que cuenta con varios cuerpos humanos reales y órganos preservados con técnicas de última generación.

Un viaje de lo más ilustrativo e interesante para visitar con familia o amigos. ¡No te pierdas esta oportunidad única! Estará abierta al público hasta el 26 de octubre.

4 y 5 de octubre: Somos criminais e punto final de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán

Somos criminais e punto final CEDIDA

Estos días, el sábado 4 y domingo 5, podremos asistir a dos nuevas citas del gran espectáculo humorístico y teatral de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán: Somos criminais e punto final.

Este show interactivo con el público da inicio cuando queda una hora para el fin del mundo. Nuestros dos reconocidos cómicos gallegos son los capitanes de la nave Arteixo II, una especie de Arca de Noé.

El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo a las 20:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 15 euros.

Del 7 al 9 de octubre: Conxemar - Feria Internacional de Productos del Mar Congelados

Cartel de la edición 2025 de Conxemar

Desde el martes 7 hasta el jueves 9 podremos acudir a la XXVI edición de Conxemar, la gran Feria Internacional de Productos del Mar Congelados que tendrá lugar en el recinto ferial de IFEVI.

Es un evento de referencia a nivel europeo, un gran encuentro del sector transformador pesquero: importadores, exportadores, mayoristas, distribuidores... Además, contará también con una sección dedicada a otros productos congelados como carnes o helados.

El horario de la feria será de 10:00 a 18:00 horas el martes 7 y miércoles 8, mientras que el jueves 9 será de 10:00 a 16:00 horas.

Desde el 7 hasta el 28 de octubre: Festival de Música y Jazz

Cartel de la edición 2025 de MúsicaV, el Festival de Música y Jazz

El mes de octubre acogerá una nueva edición de MúsicaV, el Festival de Música y Jazz de la ciudad olívica. Tendrá lugar en el Teatro Afundación a lo largo de todo el mes. Todas las jornadas de espectáculos darán inicio a las 20:30 horas.

La programación esperada para la tercera edición de MúsicaV es la siguiente:

Martes 7 - Vitruvia Art Ensemble: Homenaje a Duke Ellington

Martes 14 - ¿Quién es José Valente? del violinista José Valente

del violinista José Valente Martes 21- De Bach a Glass : Obras maestras de la música clásica.

: Obras maestras de la música clásica. Miércoles 22 - Charo Quicler Jazz Band: Homenaje a tres reinas del jazz

Martes 28 - Cine mudo con banda sonora en directo: Nosferatu

Los abonos para el festival están a la venta en Ataquilla.com desde 57,20 euros.

10, 11 y 12 de octubre: II Feria de Minerales, Fósiles y Joyería

Cartel de la edición 2025 de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería

Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 se podrá asistir a la 2.ª edición de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería de la ciudad olívica.

Será un encuentro que ofrecerá a sus asistentes una gran exposición y mercadillo de minerales, fósiles y todo tipo de joyas.

Tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza Elíptica bajo un horario de 10:00 a 21:00 horas.

11 y 12 de octubre: Gran Gala Internacional Galicia Ilusiona

Cartel de la nueva edición de Galicia Ilusiona en Vigo

El evento de magia en directo más importante de España llega, un año más, al Teatro Afundación de la ciudad olívica.

Este año celebramos la cuarta edición de Galicia Ilusiona, el Festival Mundial de Ilusionismo. Nuevamente, toda la familia podrá disfrutar de los espectáculos de algunos de los magos más importantes de la escena internacional.

Los invitados de la IV edición de Galicia Ilusiona:

Mago Murphy (Madrid), quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro guía por este gran espectáculo de ilusionismo.

quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro por este gran espectáculo de ilusionismo. Seimei (Corea del Sur), que trae el ilusionismo asiático hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada.

que trae el hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada. Nacho Samena (Galicia) es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de música y destreza manual.

es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de y David Burlet (Francia) llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de malabares y magia dejará a todo el público boquiabierto.

llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de y dejará a todo el público boquiabierto. La Compañía Mag Edgard (Barcelona) está puesta por 8 artistas que crearán una escenografía única, que caminará entre la infancia y los sueños.

Las entradas todavía están a la venta desde 17,70 euros en Ataquilla.com. ¡No te pierdas esta oportunidad de asistir a un espectáculo de ilusionismo inolvidable!

14 de octubre: El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

Cartel del espectáculo de 'El Lago de los Cisnes' del Ballet de Kiev

El reconocido Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk llegará con su gira del espectáculo de El Lago de los Cisnes hasta el Teatro Afundación de Vigo a las 20:30 horas.

Las entradas tienen un valor de 31,87 euros y se podrán conseguir en Ataquilla.com

Por la venta de cada una de estas, se hará una donación de 1 euro a UNICEF para apoyar el trabajo de la ONG a favor de Ucrania.

Del 15 al 18 de octubre: Festival Kerouac - Festival Internacional de Poesía y Performance

Cartel de la edición 2025 del Festival Kerouac

La XV edición del Festival Kerouac tendrá lugar desde el miércoles 15 hasta el sábado 18 en cuatro localizaciones diferentes de la ciudad olívica: Auditorio do Concello, Multicines Norte, El Corte Inglés y el MARCO.

A lo largo de estos días se podrá disfrutar de diferentes actividades culturales, como recitales de poesía, actuaciones musicales y mucho más.

La programación completa del festival:

Miércoles 15

A las 19:30 horas en el Auditorio Concello de Vigo Presentación El Poeta vs. La Máquina Performance multimedia y presentación del libro de Editorial Elvira Firma de libros por el autor Entrada libre hasta completar aforo





Jueves 16

A las 19:30 horas en Multicines Norte Proyección Road Movie Sal & Dean: tras los pasos de Kerouac Charla y concerto acústico por Jimmy Barnatán Entrada a 5 euros en la taquilla del cine





Viernes 17

A las 19:30 en El Corte Inglés de la Marquesina Gran Vía Conciertos de Najla Shami, Malvares, Verdeoir y Nueva Tragedia Presentado por Marcos de la Fuente Asistencia libre . Habrá sillas para sentarse





Sábado 18

A las 18:00 horas en el Muro dos Poetas de la Rúa Londres Ampliación del Muro dos poetas con nuevos versos y autores Presentación y recital de poesía en la rúa Londres (detrás del Marco) Asistencia libre. No habrá sillas

A las 19:30 horas en el Auditorio del Museo MARCO de Vigo Conciertos de La Sole y El Hombre Viento, Annalisa Marí como Lenore Kendel, Alberto Avendaño y Manolo Romón presentando Molotov y Olalla Cociña Entradas a 10 euros en eventbrite.com

de Vigo

18 de octubre: De Jerez a Vigo

Cartel del nuevo espectáculo 'De Jérez a Vigo'

El sábado 18 llegará al Auditorio Mar de Vigo el gran espectáculo flamenco que une dos extremos de la Península Ibérica: Jerez y Vigo.

Será un emocionante show que mezclará danza, cante, guitarra y palabra para rendirle tributo a la figura de la mujer valiente, libre y eterna.

En este espectáculo podremos sentir el alma de mujeres tan relevantes en la cultura como Lola Flores, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 25 euros.

21 de octubre: IX Congreso Empresarial Empresarias Galicia

Cartel de la edición del 2025 del Congreso Empresarias de Galicia

El martes 21 tendrá lugar la IX edición del Congreso Empresarial Empresarias de Galicia en la Sede Afundación de Vigo.

Será una jornada completa con una amplia selección de talleres empresariales y en la que se podrá hacer muchísimo networking con todo tipo de personalidades del mundo empresarial femenino.

Las entradas están a la venta desde 65 euros en empresasgalicia.com

25 de octubre: Salvar vidas de Miguel Assal

Cartel del espectáculo de Miguel Assad 'Salvar vidas'

El sábado 25 se subirá a los escenarios del Auditorio Teatro Afundación el Agente de Emergencias más viral, Miguel Assal, quien presentará su nuevo espectáculo Salvar Vidas.

Será un show divertido e informativo en el que ayudará a resolver las principales situaciones de emergencia, desmontará todo tipo de mitos, dará consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda actuar en situaciones de vida o muerte.

Las entradas están a la venta por 19,80 euros en Ataquilla.com

25 y 26 de octubre: Exposición Vegana.gal

Cartel de la edición 2025 de Vegana.gal

El sábado 25 y domingo 26 tendrá lugar en el recinto ferial de IFEVI la exposición Vegana.gal, una importante feria gallega de productos veganos y sostenibles.

Será un evento multitudinario que reunirá a miles de personas, veganas y no veganas, junto a empresas, firmas y más de 100 expositores.

Algunas de las actividades de las que se podrán disfrutar durante estos días serán diferentes showcookings y charlas de expertos en gastronomía y salud. Además, también se podrá apoyar la labor de santuarios y ONGs a favor de la fauna y el planeta.

El horario del evento será de 10:00 a 21:00 horas el sábado 25 y de 10:00 a 20:00 horas el domingo 26.