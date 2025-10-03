Estos son todos los conciertos que no te podrás perder este octubre 2025 en Vigo

A lo largo de este mes podremos disfrutar de la mejor música española: pop, rock, jazz, blues, canción de autor y muchísimo más.

Desde artistas de gran trayectoria musical, como Miguel Ríos, hasta las nuevas voces que empiezan a sonar cada vez más en la escena musical española, como Valeria Ríos. En Treintayseis te contamos todo lo que necesitas saber.

3 de octubre: Eladio y Los Seres Queridos

La primera cita musical del mes vendrá de la mano de Eladio y los Seres Queridos

La primera gran cita musical de la ciudad olívica tendrá lugar el viernes 3 en el Teatro Afundación a las 21:00 horas. Los encargados de iniciar este octubre cargado de conciertos serán Eladio y los Seres Queridos.

Con este show, el grupo celebra su 20.º aniversario sobre los escenarios. Además, lanzarán en primicia su antología musical: B.S.O. 2005-2025. Les acompañarán otros artistas como Gala Santos, Pucho, Sara Faro y Vega.

Las entradas actualmente se encuentran agotadas.

5 de octubre: Tamara

Tamara, La Reina de los Boleros, actuará el 5 de octubre en Vigo

El domingo 5 de octubre llegará a los escenarios olívicos La Reina de los Boleros para celebrar con su público gallego sus 25 años de trayectoria musical. Se presentará a las 19:00 horas en el Teatro Afundación.

Su exclusiva gira, 25 años de corazón, presenta un íntimo formato a Piano y Voz en el que Tamara recordará sus grandes éxitos -como Herida de Amor- y tocará en directo sus propias versiones de los temas de Manuel Alejandro, Rocío Jurado y muchos más.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

10 de octubre: Miguel Ríos

El cantautor Miguel Ríos llegará al Teatro Afundación para celebrar sus 65 años de trayectoria

Otra de las grandes -y más clásicas- citas de este mes tendrá lugar el viernes 10 en el Teatro Afundación a las 20:00 horas, donde Miguel Ríos presentará su gira de 2025: El último vals.

Este legendario cantautor español, quien ha enamorado a varias generaciones con sus éxitos, presentará un espectáculo electroacústico donde el rock y el country se fusionarán para revivir canciones como La Puerta de Alcalá, Himno a la Alegría o Todo a pulmón.

Las entradas todavía se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 29,50 euros.

24 de octubre: Santiago Auserón y La Academia Nocturna

Santiago Auserón y su Academia Nocturna tocarán en Vigo a mediados de octubre

El viernes 24 de octubre será el turno de Santiago Auserón de animar con su música los teatros olívicos. Este emblemático artista español, ex miembro de Radio Futura, presentará su gran espectáculo a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.

En esta nueva cita musical, Auserón tocará sus clásicos temas en compañía de su banda: La Academia Nocturna. No pierdas esta oportunidad única de disfrutar de la fusión del rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul.

Las entradas se pueden conseguir desde 25 euros en teuticket.com

25 de octubre: Valeria Castro

Cartel de la gira 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

La última gran cita musical que podemos destacar este mes vendrá de la mano de Valeria Castro, quien llegará el sábado 25 al Auditorio Mar de Vigo a las 21:00 horas con su tour El cuerpo después de todo.

Con su estilo intimista y voz inconfundible, esta artista ha colaborado con grandes nombres de la música hispanohablante, como Julieta Venegas, La Oreja de Van Gogh o Vetusta Morla. Fue nominada al Goya como Mejor Álbum de Raíz.

Sus entradas -¡casi agotadas!- se pueden conseguir en teuticket.com desde 35 euros.

Conciertos de octubre día a día