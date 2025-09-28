Aterriza en Vigo un exclusivo evento que triunfa en Madrid y es para fans de Taylor Swift: plazas limitadas

Con la llegada del otoño, los planes se multiplican en Vigo. La agenda de ocio se nutre de espectáculos de teatro, exposiciones culturales y, en esta ocasión, de un exclusivo evento que ya ha arrasado en grandes ciudades, como Madrid o Barcelona.

Las listening parties están experimentando un notable auge. Estos eventos permiten presentar el nuevo trabajo de artistas como Aitana, reproducir el álbum o canciones en directo, y compartir detalles sobre el proceso creativo y otras anécdotas.

Aterriza en Vigo la primera

Ya es oficial: aterriza en Vigo la primera Taylor Listening Party. Los fans de Taylor Swift están de enhorabuena, porque podrán disfrutar este próximo sábado 4 de octubre de una tarde única en la ciudad olívica.

El Real Club Náutico de Vigo acoge por primera vez una listening party para swifties: los asistentes celebrarán The Life of a Showgirl, el último disco de Taylor Swift, con una proyección bilingüe (inglés y castellano) con la letra de las canciones del álbum.

Tras la escucha, habrá catering salado y dulce inspirados en la artista de Pensilvania (Estados Unidos). Con un precio de 25 euros por persona (20 euros para socios), la entrada también incluye una consumición, sorteos y muchas sorpresas que harán la experiencia aún más especial.

Se trata de un evento para fans, no oficial. Además, se anima a los asistentes a acudir con vestimenta inspirada en la nueva era de Taylor Swift y a traer sus propios friendship bracelets para intercambiar y compartir con otros fans.

El nuevo disco de Taylor Swift, titulado The Life of a Showgirl, saldrá el próximo viernes 3 de octubre, y Vigo lo quiere celebrar con la primera Taylor Listening Party de la ciudad. El Real Club Náutico acogerá este exclusivo evento que promete una experiencia inmersiva y ambientación inspirada en la nueva era.

El duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift surgió durante la gira europea de Eras Tour, durante un descanso de tres días que la cantante de éxitos como Love story, Look what you made me do y I knew you were trouble aprovechó para viajar a Suecia.

En la portada del disco, Taylor Swift aparece sumergida en una bañera. La artista explicó que la portada representa "el final de su día como showgirl", relajándose en el baño. A menos de una semana de publicarse The Life of a Showgirl, ya conocemos la lista de canciones: