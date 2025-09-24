El municipio del área de Vigo que quiere convertirse en Destino Starlight: con miradores para observar las estrellas

El cielo de Galicia permite observar fenómenos celestes y astros con gran claridad, especialmente en sus Destinos Starlight como el Parque Nacional das Illas Atlánticas, donde la baja contaminación lumínica facilita la observación de la Vía Láctea, constelaciones y lluvias de meteoros.

En Galicia hay múltiples Destinos Starlight, certificaciones que reconocen la calidad de sus cielos nocturnos para la observación astronómica, destacando la comarca de Trevinca (Ourense), la Costa da Morte y la Reserva de la Biosfera de Ancares Lucenses.

Un destino de ensueño para observar el cielo nocturno

Una noche estrellada Shutterstock

Nigrán (Pontevedra) quiere convertirse en Destino Starlight y para demostrar que es un espacio privilegiado para la observación del cielo nocturno ha programado una actividad gratuita a cargo de guías turísticas certificadas por la Fundación Starlight.

Con el objetivo de promocionar este producto turístico que busca la protección, la conservación y el retorno económico para los territorios, Galicia Suroeste organiza el 27 de septiembre una actividad nocturna en Nigrán para la observación de planetas, constelaciones y otros cuerpos celestes.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente en www.galiciasuroeste.gal.

Nigrán forma parte de Galicia Suroeste, una asociación que reúne a varios concellos de la provincia con el objetivo común de convertirse en Destino Starlight.

En este marco, durante el mes de septiembre se organiza un ciclo de 14 actividades de iniciación a la observación de los cielos nocturnos, dentro del programa 'Os ceos de Galicia Suroeste'. Las fechas previstas para finales de septiembre son: Soutomaior (26 de septiembre) y Nigrán (27 de septiembre).

Ya en el mes de octubre, los días 3 y 4 la actividad podrá realizarse en Tomiño y O Porriño, y finalizará el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, cerrando el ciclo, será el turno de O Rosal, Oia y A Guarda, respectivamente.

Sin duda, el suroeste de Galicia ofrece excelentes condiciones para observar el cielo nocturno. Miradores como Piricoto do Vilar o Monteferro, en Nigrán, y Pico de O Facho, en O Rosal, lejos de las luces de las ciudades, ofrecen cielos nítidos, limpios y condiciones ideales para la observación de planetas y constelaciones.

Para una noche bajo las estrellas, es importante ir bien equipado: prendas de abrigo, una linterna frontal, algo para comer, una cámara para capturar la experiencia e incluso una manta para sentarte cómodamente. Ahora, sabiendo todo esto, ¿a qué esperas para apuntarte?