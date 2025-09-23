Estos son los espectáculos que acogerá el Auditorio Mar de Vigo hasta enero de 2026
Desde este mes de septiembre y hasta el primer mes del año que viene, la programación incluye teatro, danza, música, ópera, circo, exposiciones y producciones familiares
El Auditorio Mar de Vigo ha presentado este martes su programación cultural desde este mes de septiembre hasta enero de 2026, que cuenta con espectáculos de teatro, danza, música, ópera, circo, exposiciones y producciones familiares.
Se trata de una agenda diversa, compuesta tanto por novedades como por espectáculos que ya están disponibles en la cartelera y diseñada para seguir consolidando al Auditorio Mar de Vigo como referente cultural en Galicia.
Estas son las novedades, con entradas ya a la venta y que se pueden consultar en la web del Auditorio:
- Tarzán, el musical: espectáculo familiar para los días 14 y 15 de diciembre
- El mago invisible, con el ilusionista Dakris, primer Premio Nacional de Magia, el 20 y 21 de diciembre
- Los Secretos, concierto el 27 de diciembre
- Naviland, el musical: un viaje mágico al lugar donde viven los Reyes Magos, el 28 de diciembre
- Otaku Symphony Orchestra: una orquesta sinfónica especializada en anime y videojuegos el 29 de diciembre
- El Cascanueces de Tchaikovsky National Ballet, el 30 de diciembre, un clásico de la Navidad por excelencia con más de 30 bailarines
- Romeo y Julieta – Worldwide Ballet, el 7 de enero
- Gran Concierto de Año Nuevo – Strauss Festival Orchestra, el 10 de enero
- El Lago de los Cisnes – Tchaikovsky National Ballet, el 17 de enero
- Carmina Burana y Concierto de Aranjuez, el 30 de enero