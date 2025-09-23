Estos son los espectáculos que acogerá el Auditorio Mar de Vigo hasta enero de 2026

Imagen de un concierto en el Auditorio Mar de Vigo. cedida

El Auditorio Mar de Vigo ha presentado este martes su programación cultural desde este mes de septiembre hasta enero de 2026, que cuenta con espectáculos de teatro, danza, música, ópera, circo, exposiciones y producciones familiares.

Se trata de una agenda diversa, compuesta tanto por novedades como por espectáculos que ya están disponibles en la cartelera y diseñada para seguir consolidando al Auditorio Mar de Vigo como referente cultural en Galicia.

Estas son las novedades, con entradas ya a la venta y que se pueden consultar en la web del Auditorio: