Las aguas de Vigo destacan entre las más azules de España y Europa: por delante de Ibiza y Formentera

Vigo es uno de los destinos más frecuentados en verano debido a su amplia oferta de actividades de ocio, playas paradisíacas con aguas de color azul turquesa y una rica oferta gastronómica basada en mariscos, pescados y vinos.

Buena parte de los viajeros que decidieron viajar durante las vacaciones de agosto de 2025 lo hicieron a Vigo. Su riqueza popular, costumbres y fiestas populares, y playas han hecho que un agosto más vuelva a ser uno de los destinos más buscados en España.

La bahía de Vigo, en el top 10 de Europa

De Vigo destaca el azul de sus aguas, tal como lo ha confirmado un estudio de Sixt. La empresa de alquiler de coches ha analizado las 100 masas de aguas más impresionantes de Europa, clasificándolos según la intensidad del color en el mar, y Vigo se cuela en el top 10 tanto de España como del continente.

La bahía de Vigo se ha convertido en noticia tras ser reconocido como el segundo destino con las aguas más azules de toda España, solo por detrás del Golfo de Vizcaya. Además, a nivel europeo, Vigo también entra en el top 10, ocupando el séptimo puesto gracias al azul intenso de sus aguas.

En un comunicado, Sixt destaca que la bahía de Vigo es "uno de los puertos pesqueros más grandes de Europa", un punto de llegada de pescados y mariscos frescos desde todo el continente. Y añade: "Esta bahía, que ofrece excursiones en barco y paseos en velero, es un destino popular entre los turistas que quieran disfrutar de sus hermosas aguas azules".

Vigo tiene playas espectaculares y muy variadas, incluyendo la famosa playa de Rodas, en las Islas Cíes, elegida como una de las mejores del mundo, y otras como la extensa y familiar playa de Samil, con arena blanca y fina, y aguas tranquilas.

Sin duda, elegir un destino de playa en Vigo no es tarea fácil. La ciudad cuenta con una gran diversidad de arenales para todos los gustos, desde playas urbanas con todos los servicios (chiringuitos, aseos, duchas...) hasta rincones más salvajes donde se respira paz y tranquilidad.

Pero todos coinciden en algo: el azul de sus aguas. Esto le ha valido a Vigo el segundo puesto a nivel nacional y el séptimo a nivel europeo, según Sixt. La empresa de alquiler de coches lo tiene claro: el azul de las aguas de la bahía de Vigo supera incluso al de Ibiza y Formentera.

A continuación, te detallamos el top 10 de las masas de aguas más impresionantes de España y Europa: