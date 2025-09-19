Ni lunes ni viernes: fecha y ubicación exacta del mega mercadillo que se celebra a 30 minutos de Vigo

Muchos vigueses aprovechan el fin de semana para viajar a Portugal, especialmente a localidades cercanas como Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo o Chaves, que son destinos populares por estar próximas a la frontera con Galicia.

Conocida por su fortaleza y su mega mercadillo, Valença do Minho es un destino muy visitado por los gallegos. Perfecto para una escapada de un par de días, ofrece historia y cultura, y destaca como punto clave en el Camino Portugués de Santiago.

Un mega mercadillo con más de 200 puestos

Entre los principales atractivos de Valença do Minho sobresale su animado e impresionante mercadillo. La feria semanal actual se celebra todos los miércoles en la nueva zona del municipio y acoge aproximadamente a 230 vendedores en un espacio de 21.000 metros cuadrados.

Toda la zona está pavimentada y cuenta con alumbrado público, ofreciendo tanto a los vendedores como a los visitantes un espacio moderno y espacioso, con agradables jardines y bancos para descansar y disfrutar del mercado.

El mercadillo de Valença do Minho, junto al de Vila Nova de Cerveira, es uno de los más conocidos del norte de Portugal y cuenta con puestos de todo tipo: vinos y aperitivos; textiles, artesanía, decoración y adornos; muebles y herramientas; árboles y plantas; fruta, verdura y flores; y mercería, joyería y bisutería.

Todos los espacios están claramente señalizados, y esta zona también cuenta con baños, una gran arboleda y un amplio aparcamiento, con una superficie de casi 10.000 metros cuadrados.

Y para los coleccionistas, Valença do Minho celebra el primer domingo de cada mes su Mercadillo de Antigüedades en el edificio del Mercado Municipal y calles adyacentes, donde se puede encontrar una amplia variedad de objetos, como muebles, postales, monedas, utensilios domésticos

Vista aérea de la fortaleza de Valença do Minho Shutterstock

Sin duda, un plan ideal para el fin de semana, que se puede complementar con una visita al municipio y a lugares de especial interés como la impresionante Fortaleza de Valença, con unos 5 kilómetros de perímetro amurallado y vistas al río Miño.

También merece la pena visitar las iglesias de Santa María dos Anjos y de Santo Estevão, así como la Fonte da Vila, el paiol do Campo de Marte -un antiguo polvorín-, la escultura de São Teotónio y la Casa do Eirado.