Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

El segundo fin de semana se abrirá en la ciudad olívica con el esperado concierto del dueto argentino Pimpinela, al que le seguirá la 3.ª edición de Vigo Metalheads, un festival salvaje para los amantes del heavy metal.

Más adelante, llegarán Facu Díaz y Miguel Maldonado con su show Quieto todo el mundo, un gran espectáculo de humor. Asimismo, podremos disfrutar de dos días completos del mercado sostenible Vintax Market.

Conciertos del fin de semana

El gran concierto del mes viene de la mano de Pimpinela

Durante el segundo fin de semana de septiembre, diferentes salas de la ciudad olívica presentarán varios espectáculos musicales de grupos y artistas nacionales e internacionales.

La cita más esperada de estos días será, sin duda alguna, el concierto que dará el dueto argentino Pimpinela, formado por las emblemáticas voces de Lucía y Joaquín Galán.

Esta formación de pop hispanohablante sigue enamorando a diferentes generaciones con éxitos tan atemporales como Olvídame y Pega la Vuelta, Por ese hombre y El amor no se puede olvidar.

Este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 21:00 horas se podrá disfrutar de una cita inolvidable con Pimpinela en el Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo. A través de esta experiencia sonoro-teatral, harán un recorrido por la evolución de las relaciones entre hombres y mujeres.

Otros conciertos relevantes del fin de semana tendrán lugar en la sala Kominsky, donde se presentará Cows Caos (jueves 11); en La Fábrica de Chocolate, que recibirá a Indy Tumbita y Carpe Diem (viernes 12) y un tributo a Guns n' Roses (sábado 13); o en la sala Rebullón, donde podremos disfrutar de la gran voz de Hannah Aldridge (sábado 13).

Últimos festivales cerca de Vigo: Revenidas Fest

Cartel de la edición 2025 del Revenidas Fest

Si eres de esos que todavía tiene el verano en las venas y tiene ganas de disfrutar, una última vez, de un gran festival de música en directo, entonces te recomendamos el Revenidas Fest, celebrado en Vilagarcía de Arousa, a menos de una hora del centro de Vigo.

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14, grandes grupos y solistas gallegos se reunirán en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa). Algunos de los grandes nombres del cartel son Dubioza Kolektiv, The Rapants, Sés, Baiuca, Mondra y Lendakaris Muertos.

Las últimas entradas -por día- están a la venta desde 39 euros. Para más información, como el cartel completo y los horarios del festival, se puede consultar el siguiente enlace.

Festival Vigo Metalheads

Cartel de la edición de 2025 de Vigo Metalheads

El sábado 12 y domingo 13 tendrá lugar la 3.ª edición del festival de música metal organizado y celebrado en el pub Transilvania, un evento de referencia para los amantes del género del heavy metal en la ciudad olívica.

Durante estos dos días podremos disfrutar de las actuaciones de diferentes formaciones de Vigo, Pontevedra, País Vasco y Portugal.

Las entradas se encuentran a la venta desde 12 euros (precio por día), mientras que el precio del abono para ambos días se puede conseguir desde 20 euros.

La programación completa de la III edición del festival Vigo Metalheads:

Sábado, 12 de septiembre

Godsin

Enki

Still Crazy

Domingo, 13 de septiembre

All Against

Ferosz

Terader

Vintax Market

Cartel de una nueva edición del Vintax Market

El viernes 12 y sábado 13 se podrá disfrutar del mercado sostenible Vintax Market en La Plaza Elíptica desde las 12:00 hasta las 20:30 horas.

En este mercado se podrá encontrar una gran variedad de ropa de segunda mano, de autor y complementos sostenibles. Se acogerá a un número aproximado de 30 profesionales y particulares que buscan donar sus prendas para que tengan una segunda vida.

Parte del dinero que se conseguirá en las inscripciones será donado a diferentes iniciativas, como The Ocean Cleanup y One Tree Planted.

Ruta Cabalar de Coruxo

Cartel de la edición de 2025 de la Ruta Cabalar de Coruxo

El sábado 13 el barrio olívico de Coruxo celebrará su Ruta Cabalar, que en esta nueva edición contará con una extensión total de 22 kilómetros.

La programación completa de este evento:

10:00 horas - Ruta desde el torreiro das festas de San Sebastián (Fragoselos-Coruxo) Parada para tomar un pincho

Ruta desde el torreiro das festas de San Sebastián (Fragoselos-Coruxo) 14:00 horas - Comida a base de churrasco, cachelos, criollo, bebida, postre, café y chupitos Precio: 22 euros

Comida a base de churrasco, cachelos, criollo, bebida, postre, café y chupitos 17:00 horas - Gymnkana cabalar

Gymnkana cabalar Por la noche - DJ con música en directo

DJ con música en directo Todo el día - Sorteos

Quieto todo el mundo de Facu Díaz y Miguel Maldonado

El cartel del espectáculo 'Quieto todo el mundo' de Facu Díaz y Miguel Maldonado

El sábado 13 a las 20:30 horas tendrá lugar en el Teatro Afundación Vigo el espectáculo humorístico conocido como Quieto todo el mundo, dirigido por los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado.

Estos dos cómicos recorrerán los escenarios de toda España para presentar este show que analizará todas las informaciones actuales de manera improvisada y con el mínimo rigor. ¿Su objetivo? Arrancarle más de una carcajada a su público.

Las entradas se pueden conseguir desde 19,80 euros.

Fiesta vecinal Teis Fest

Cartel de la edición 2025 de la Fiesta vecinal Teis Fest

El sábado 13 tendrá lugar una gran fiesta vecinal en el barrio olívico de Teis, concretamente en la plaza de la ETEA, donde tendrán lugar una serie de actividades musicales y de ocio para todos los públicos.

La programación completa del Teis Fest:

12:30 horas - Banda de Música UVCD Candeán

- Banda de Música UVCD Candeán 14:30 horas - Xantar vecinal

- Xantar vecinal 18:00 horas - Exhibición de Zumba

- Exhibición de Zumba 18:30 horas - Fiesta de la espuma

- Fiesta de la espuma 19:00 horas - Actuación de Francisco Castro

- Actuación de Francisco Castro 22:00 horas - Grupo folk Os Carunchos

- Grupo folk Os Carunchos 00:00 horas - Grupo Va de Retro

Carrera 10KM Alfonso Moro

Cartel de la edición de 2025 de la Carrera 10 KM Alfonso Moro

El domingo 14 tendrá lugar la carrera de 10 kilómetros de Alfonso Moro, un circuito de dos vueltas completas, 5 kilómetros cada una, que se concentra alrededor del puerto pesquero de Vigo.

Paralelamente se celebrará una carrera exclusiva de 5 kilómetros, titulada como Unha carrera para Mauri, una iniciativa social y solidaria que tiene como objetivo promover la investigación de la Enfermedad de Alexander.

Romaría Virxe dos Liñares

Cartel de la edición 2025 de la Romería de la Virxe dos Liñares

Desde el sábado 13 hasta el lunes 15 se celebrará la Romaría da Virxe dos Liñares en el barrio olívico de Canido. Durante estos tres días de fiesta se podrá disfrutar de actividades para todos los públicos.

La programación completa de la Romaría da Virxe dos Liñares:

Sábado, 13 de septiembre

10:30 horas - Pasacalles de gaiteiros

- Pasacalles de gaiteiros 11:00 horas - Festival de Bandas Escola de Música

- Festival de Bandas Escola de Música 13:00 horas - Cuarteto Caramuxo

- Cuarteto Caramuxo 18:00 horas - Bajada del Santo San Miguel Acompañamiento de la Banda de Música Unión de Guláns y la Banda Unión Musical de Coruxo

- Bajada del Santo San Miguel 19:30 horas - Lectura del pregón a cargo de Alex Alonso

Lectura del pregón a cargo de Alex Alonso 21:00 horas - Banda Unión Musical de Coruxo

Banda Unión Musical de Coruxo 22:30 horas - Banda de Música Unión de Guláns

Banda de Música Unión de Guláns 23:30 horas - La Ola ADN + DJ

Domingo, 14 de septiembre

9:30 horas - Misa

10:00 horas - Recorrido desde la antigua estación de Canido hasta la capilla Con la Banda Lira de San Miguel de Oia

11:00 horas - Misa

Misa 13:30 horas - Banda Lira de San Miguel de Oia

12:30 horas - Misa solemne cantada por la Coral Polifónica Lira de San Miguel de Oia

17:30 horas - Espectáculo de Paco Nogueiras + juegos tradicionales en madera

22:00 horas - América de Vigo, A Polémica Banda dos Bechuchos + DJ

Lunes, 15 de septiembre