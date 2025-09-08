Regresa a O Porriño (Pontevedra) su tradicional feria de oportunidades Merca na Rúa

La tradicional feria de oportunidades de O Porriño Merca na Rúa regresa este fin de semana, los días viernes 12 y sábado 13, en la que será su trigésimo segunda edición y que se celebrará en la zona peatonal en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas.

A los importantes descuentos, que parten del 50%, y actividades lúdicas para todos los públicos, se suma también este año un taller creativo de moda.

"La feria Merca na Rúa es mucho más que una cita comercial; es un acto de celebración de nuestro comercio local, del esfuerzo diario de nuestros establecimientos y de la vitalidad de las calles de O Porriño", ha declarado el alcalde, Alejandro Lorenzo, sobre el evento organizado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de O Porriño (Acipor).

Al margen del mercado, se desarrollarán actividades lúdicas para pequeños y mayores, con hinchables el viernes por la tarde y el sábado tanto en horario de mañana como de tarde. También se organizarán talleres los dos días, para el público infantil, de 18:00 a 20:00 horas.

Para los adultos, se ha programado un espectáculo de humor el viernes a las 20:00 horas y el taller creativo "Combina y apoya lo local" el sábado a las 18:00 horas. Todo ello de manera gratuita.

Juana Pérez, presidenta de Acipor ha recordado que "Merca na Rúa nació como una propuesta práctica para que los comercios locales puedan dar salida a su stock de temporada, tanto de invierno como de verano"

La novedad de esta edición es un taller creativo de moda, de la mano de la Asociación Remade Textil, en el que se enseñará a cómo llevar y actualizar cualquier look, un look para tres ocasiones diferentes, cómo identificar colores y combinarlos y, para terminar, se celebrará una mini pasarela para mostrar los resultados.