Estos son todos los eventos imprescindibles de septiembre 2025 en Pontevedra

El mes de septiembre trae consigo la vuelta al trabajo, la universidad o los colegios. Asimismo, también nos empezaremos a despedir del verano, aunque no por ello dejaremos de tener una gran variedad de eventos a los que podremos asistir.

Empezaremos con la Feira Franca pontevedresa, que vendrá seguida del Salón de cultura friki Lérez Up y, finalmente, cerraremos el mes con una Gala Benéfica por el Día del Alzheimer de la mano de David Cepo.

5 y 6 de septiembre: Feira Franca

Feira Franca 2025

El viernes 5 y sábado 6 tendrá lugar la Feira Franca pontevedresa, uno de los eventos más importantes del fin del verano que transformará el casco antiguo de la ciudad en un gran escenario medieval. Con ella, se rememora la concesión de Enrique IV de un mercado libre de impuestos.

La programación completa de la Feira Franca 2025:

Viernes, 5 de septiembre

18:30 horas - Pregoneros a caballo anunciarán por el centro histórico el inicio de la XIX de la Feira Franca

19:30 horas - Pasacalles con grupos de música, malabaristas y compañías de teatro

21:00 horas - Acto de apertura oficial de la feria

Sábado, 6 de septiembre

11:00 horas - Apertura del mercado medieval y de los puestos de venta de alimentación

12:00 horas - Recreación do Transporte do Viño (donde el convento de Santa Clara hasta la Praza da Peregrina)

(donde el convento de Santa Clara hasta la Praza da Peregrina) 17:30 y 20:00 horas - Gran Torneo Medieval en la Plaza de Toros

Otras actividades del sábado

Pasacalles con bufones y trovadores

Demostraciones de oficios tradicionales

Talleres infantiles

Exhibiciones de cetrería

Animación y espectáculos en todo el recinto ferial

13 y 14 de septiembre: Lérez Up

Cartel de la edición 2025 de Lérez Up

El sábado 13 y domingo 14 tendrá lugar la 4.ª edición de Lérez Up, el Salón del Videojuego y la Cultura Friki por execelencia de Pontevedra. Durante un año más, tendrá lugar en el Recinto Ferial.

Es un evento imprescindible para todos los amantes de los videojuegos, el cosplay, la cultura japonesa y el ocio alternativo. Contará con diferentes actividades, talleres, charlas y competiciones temáticas para todo tipo de público.

Algunos de los eventos destacados de estos días será el torneo nacional de Smash Bros Ultimate, el concurso de cosplay con Skullcaramel y Puchiluh como jurado y un concierto de bandas sonoras de videojuegos a cargo del compositor Yell0.

El horario del sábado será de 11:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas.

14 de septiembre: Concentración de coches clásicos e antigos 'Cidade de Pontevedra 2025'

Concentración de coches clásicos e antigos 'Cidade de Pontevedra 2025'

El domingo 14 tendrá lugar la VII edición de la Concentración de coches clásicos e antigos 'Cidade de Pontevedra', un evento imprescindible para todos los amantes del motor.

Se podrá disfrutar todo el día de la exposición, que será organizada en la plaza de España y estará abierta para todo el público que se quiera acercar.

19 y 20 de septiembre: Pont-Up Store

Cartel de la edición 2025 de la Pont-Up Store

El viernes 19 y el sábado 20 han sido los días seleccionados para celebrar la Pont-Up Store, el evento referente para el emprendimiento en el Noroeste Peninsular.

La plaza de España de Pontevedra se llenará de los puestos de más de 40 emprendedores diferentes.

Un año más, emprendedores, profesionales, estudiantes, inversores, instituciones, empresas, patrocinadores y medios de comunicación se reunirán para apoyar la innovación, colaboración, formación y financiación.

La lista de empredimientos seleccionados para participar en las actividades de este año:

Agro4Impact

Almadiversa

Antigüidades Rey & PlaymoRey

Borneo

CHORIMA Cosmética Atlántica

Cienporcel

Cultivo Gallego

Datadefend Solutions

De Lú

Eailustra

Emeiema

Enxebre Bolsos

Fenda Studio Creativo S.Coop

Gaia Escola de Música

Gastrovisual

Gradhoc

Hana no Boshi

IVPN

Lumiere

Martietas de Fío

Nicoletos Barefoot

Proa2 Health

Quimera

Salitre

Sally D’Triz

SARAY LORENZO

Sepia Art Shop

Serenia Solutions

Suidade Deseño Galego

The Woofi’s Club

Tikismikis artesanía

TZ Studio

Vinak

19 y 20 de septiembre: X Torneo Encestarías

Cartel 2025 del Torneo Encestarías

La décima edición del Torneo Encestarías, el evento más importante del balocesto del mes de septiembre en Pontevedra, tendrá lugar durante el penúltimo fin de semana en el Pabellón Municipal.

El cuadro de enfrentamientos de esta edición:

Viernes, 19 de septiembre

18:25 horas - Baskonia - Valencia Basket

21:15 horas - Río Breogán - Real Madrid

Sábado, 20 de septiembre

18:00 horas - 3º/4º puesto

20:30 horas - Final

Los abonos para este evento clave del baloncesto español se pueden comprar en Ataquilla.com desde 32,40 euros.

26 de septiembre: Gala Benéfica del Día Mundial del Alzheimer con David Cepo - No cruces los brazos

David Cepo

El viernes 26 se podrá disfrutar de la Gala Benéfica organizada por AFAPO con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que estará a cargo del cómico David Cepo, quien presentará en el Auditorio Sede Afundación su show No cruces los brazos.

Desde las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar del stand-up de uno de los mayores cómicos de España, conocido por Las Noches del club de la comedia.

Presentará un show exclusivo de No cruces los brazos, título que viene dado de una de sus frases más repetidas en sus monólogos: "No cruces los brazos, que no te entran los chistes".

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde los 20 euros.