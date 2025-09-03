Estos son todos los eventos imprescindibles de septiembre 2025 en Pontevedra
La Feira Franca, Lérez Up, Pont-Up Store y muchas ferias más tendrán lugar a lo largo del mes de septiembre en la ciudad de Pontevedra. En Treintayseis te contamos todo lo que necesitas saber.
El mes de septiembre trae consigo la vuelta al trabajo, la universidad o los colegios. Asimismo, también nos empezaremos a despedir del verano, aunque no por ello dejaremos de tener una gran variedad de eventos a los que podremos asistir.
Empezaremos con la Feira Franca pontevedresa, que vendrá seguida del Salón de cultura friki Lérez Up y, finalmente, cerraremos el mes con una Gala Benéfica por el Día del Alzheimer de la mano de David Cepo.
5 y 6 de septiembre: Feira Franca
El viernes 5 y sábado 6 tendrá lugar la Feira Franca pontevedresa, uno de los eventos más importantes del fin del verano que transformará el casco antiguo de la ciudad en un gran escenario medieval. Con ella, se rememora la concesión de Enrique IV de un mercado libre de impuestos.
La programación completa de la Feira Franca 2025:
Viernes, 5 de septiembre
- 18:30 horas - Pregoneros a caballo anunciarán por el centro histórico el inicio de la XIX de la Feira Franca
- 19:30 horas - Pasacalles con grupos de música, malabaristas y compañías de teatro
- 21:00 horas - Acto de apertura oficial de la feria
Sábado, 6 de septiembre
- 11:00 horas - Apertura del mercado medieval y de los puestos de venta de alimentación
- 12:00 horas - Recreación do Transporte do Viño (donde el convento de Santa Clara hasta la Praza da Peregrina)
- 17:30 y 20:00 horas - Gran Torneo Medieval en la Plaza de Toros
Otras actividades del sábado
- Pasacalles con bufones y trovadores
- Demostraciones de oficios tradicionales
- Talleres infantiles
- Exhibiciones de cetrería
- Animación y espectáculos en todo el recinto ferial
13 y 14 de septiembre: Lérez Up
El sábado 13 y domingo 14 tendrá lugar la 4.ª edición de Lérez Up, el Salón del Videojuego y la Cultura Friki por execelencia de Pontevedra. Durante un año más, tendrá lugar en el Recinto Ferial.
Es un evento imprescindible para todos los amantes de los videojuegos, el cosplay, la cultura japonesa y el ocio alternativo. Contará con diferentes actividades, talleres, charlas y competiciones temáticas para todo tipo de público.
Algunos de los eventos destacados de estos días será el torneo nacional de Smash Bros Ultimate, el concurso de cosplay con Skullcaramel y Puchiluh como jurado y un concierto de bandas sonoras de videojuegos a cargo del compositor Yell0.
El horario del sábado será de 11:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas.
14 de septiembre: Concentración de coches clásicos e antigos 'Cidade de Pontevedra 2025'
El domingo 14 tendrá lugar la VII edición de la Concentración de coches clásicos e antigos 'Cidade de Pontevedra', un evento imprescindible para todos los amantes del motor.
Se podrá disfrutar todo el día de la exposición, que será organizada en la plaza de España y estará abierta para todo el público que se quiera acercar.
19 y 20 de septiembre: Pont-Up Store
El viernes 19 y el sábado 20 han sido los días seleccionados para celebrar la Pont-Up Store, el evento referente para el emprendimiento en el Noroeste Peninsular.
La plaza de España de Pontevedra se llenará de los puestos de más de 40 emprendedores diferentes.
Un año más, emprendedores, profesionales, estudiantes, inversores, instituciones, empresas, patrocinadores y medios de comunicación se reunirán para apoyar la innovación, colaboración, formación y financiación.
La lista de empredimientos seleccionados para participar en las actividades de este año:
- Agro4Impact
- Almadiversa
- Antigüidades Rey & PlaymoRey
- Borneo
- CHORIMA Cosmética Atlántica
- Cienporcel
- Cultivo Gallego
- Datadefend Solutions
- De Lú
- Eailustra
- EAILUSTRA
- Emeiema
- Enxebre Bolsos
- Fenda Studio Creativo S.Coop
- Gaia Escola de Música
- Gastrovisual
- Gradhoc
- Hana no Boshi
- IVPN
- Lumiere
- Martietas de Fío
- Nicoletos Barefoot
- Proa2 Health
- Quimera
- Salitre
- Sally D’Triz
- SARAY LORENZO
- Sepia Art Shop
- Serenia Solutions
- Suidade Deseño Galego
- The Woofi’s Club
- Tikismikis artesanía
- TZ Studio
- Vinak
19 y 20 de septiembre: X Torneo Encestarías
La décima edición del Torneo Encestarías, el evento más importante del balocesto del mes de septiembre en Pontevedra, tendrá lugar durante el penúltimo fin de semana en el Pabellón Municipal.
El cuadro de enfrentamientos de esta edición:
Viernes, 19 de septiembre
- 18:25 horas - Baskonia - Valencia Basket
- 21:15 horas - Río Breogán - Real Madrid
Sábado, 20 de septiembre
- 18:00 horas - 3º/4º puesto
- 20:30 horas - Final
Los abonos para este evento clave del baloncesto español se pueden comprar en Ataquilla.com desde 32,40 euros.
26 de septiembre: Gala Benéfica del Día Mundial del Alzheimer con David Cepo - No cruces los brazos
El viernes 26 se podrá disfrutar de la Gala Benéfica organizada por AFAPO con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que estará a cargo del cómico David Cepo, quien presentará en el Auditorio Sede Afundación su show No cruces los brazos.
Desde las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar del stand-up de uno de los mayores cómicos de España, conocido por Las Noches del club de la comedia.
Presentará un show exclusivo de No cruces los brazos, título que viene dado de una de sus frases más repetidas en sus monólogos: "No cruces los brazos, que no te entran los chistes".
Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde los 20 euros.