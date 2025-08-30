Se buscan vecinos en este pequeño pueblo a 1 hora de Vigo: hay empleo y casas por 50.000 euros

El rural gallego pierde habitantes continuamente, una situación que pone en riesgo la supervivencia de esos pueblos que quedan al borde del abandono. La supuesta falta de oportunidades laborales y la escasa vivienda hace que muchos vecinos decidan marcharse a las grandes ciudades, dejando para siempre los lugares donde se criaron.

Por ello nacen iniciativas como 'Holapueblo' que buscan paliar esta situación y devolver la vida al rural. Uno de los pueblos que se encuentra en la lucha por no desaparecer es Castrelo de Miño (Ourense), una localidad con gran riqueza paisajística, especialmente a lo largo del río y sus extensos viñedos.

Sobre Castrelo de Miño

Río Miño Shutterstock

Castrelo de Miño se encuentra en la comarca do Ribeiro, a unos 80 kilómetros de Vigo. Bañado por el río Miño y rodeado de colinas y viñedos, este enclave destaca tanto por su belleza natural como por su vínculo con la viticultura, actividad que marca la esencia e identidad del lugar.

El clima es de tipo atlántico, con veranos cálidos e inviernos suaves, lo que favorece al cultivo de la vid.

Está organizado en siete parroquias, siendo Barral el núcleo poblacional más relevante. Más allá de su riqueza natural, Castrelo de Miño guarda una notable herencia histórica que se remonta a la Prehistoria.

Se conservan vestigios como mámoas megalíticas y petroglifos, además de estructuras como el puente medieval sobre el Miño, testigo del paso del tiempo y las transformaciones de la región. También son destacables las construcciones barrocas, como la iglesia de Santa María y el Pazo dá Cavadiña.

Hoy en día el turismo ha tomado un papel importante en el pueblo. La combinación de enoturismo, naturaleza y patrimonio ha generado nuevas oportunidades para pequeños negocios y visitantes interesados en el rural.

"Hay que venir aquí para saber lo que es, no nos falta de nada y tenemos una naturaleza excepcional. ¡Solo nos falta la gente! Estaremos encantados de recibir a todo el mundo, pero el futuro de Castrelo está en la gente joven que quiera emprender en actividades al aire libre y naturaleza", Avelino Pazos, Alcalde de Castrelo de Miño.

Oportunidades laborales y viviendas a buen precio

Castrelo de Miño Holapueblo

Castrelo de Miño dispone de buenas conexiones por carretera. Por la zona oeste, a 5 kilómetros de la autovía, conecta con Ourense y Santiago. Se encuentra a una hora de Vigo y a 45 minutos de la capital gallega y la ciudad de Ourense. Si quieres ir a Ribadavia, llegarás en 5 minutos.

Respecto a la vivienda, si nos fijamos en las opciones disponibles en el portal de Idealista, vemos que en este momento hay un total de 61 viviendas en venta. A partir de los 50.000 euros hay opciones listas para entrar a vivir, pero hay oportunidades más baratas que necesitan una reforma.

La más barata parte de los 21.000 euros, aunque sería necesario invertir dinero en arreglar el interior y hacerle una buena reforma. Por otro lado, actualmente en Idealista no se recoge ninguna vivienda en alquiler en Castrelo de Miño.

Oportunidades de empleo

Respecto al trabajo, los productos estrella son el vino, los deportes náuticos, restauración y hostelería.

Más casas del niño y del mayor

Más hostelería, oferta relacionada con la restauración (restaurante, cafetería)

Explotar el deporte al aire libre (rutas a caballo, en bici, rutas de montaña)

Una cafetería cerrada por jubilación: posibilidad de gestionarla

Otros servicios que ofrece Castrelo de Miño

Castrelo de Miño ofrece una variedad de servicios que garantizan una buena calidad de vida a sus vecinos. Cuenta con dos farmacias con servicio a domicilio gratuito y consultorio médico hasta las 15:00 horas.

Para urgencias y servicios especializados, el centro de salud más cercano está en Ribadavia, donde también hay ambulancias. A nivel educativo, dispone de un jardín de infancia (casas Niño) y un CIP con cocina propia. La educación secundaria, bachillerato y formación profesional se cursan en Ribadavia, con transporte gratuito.

En lo cultural y deportivo, destaca el Parque Náutico de Galicia, con competiciones de piragüismo y vela, además de instalaciones como pabellón, piscina natural, pistas deportivas y playa fluvial. También ofrece cursos tecnológicos, talleres y actividades para todas las edades.