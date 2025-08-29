Ya es oficial: llega a Vigo la tienda de paquetes perdidos a precios reducidos que triunfa en Europa

Aterriza en Vigo el fenómeno low-cost que ha arrasado entre los consumidores de otros lugares de España y que ya es un éxito consolidado en Europa: la venta de paquetes perdidos a precios irresistibles. La empresa KING COLIS es la responsable de recuperar estos envíos extraviados y ponerlos a la venta tanto en su página web como en pop-up stores, como la que se inaugura en Vigo el próximo martes 2 de septiembre hasta el domingo 7.

Por primera vez en Galicia, KING COLIS ofrecerá a precios muy atractivos toneladas de paquetes con contenido sorpresa en una tienda ubicada en Vialia Vigo. A partir del próximo martes, cualquiera que desee probar la experiencia podrá adquirir "paquetes que han sido enviados por comercio electrónico y que por diferentes motivos no se han entregado a sus destinatarios".

Paquetes perdidos a precios bajos

Tienda de KING COLIS Cedida

¿Productos de tecnología? ¿Ropa? ¿Juguetes para niños? ¿Productos de belleza? ¿Joyas? Esto y mucho más son algunas de las sorpresas que te puedes encontrar en algunos de estos paquetes perdidos que nunca llegaron a su destinatario. Y, lo mejor de todo, a precios mega baratos.

Estos paquetes, que antes acaban destruidos por las empresas de transporte, ahora tienen una segunda vida gracias a la empresa KING COLIS. Se venden al peso, lo que convierte la experiencia en algo emocionante cuya sorpresa está garantizada.

"Se ponen a la venta 10 toneladas de paquetes perdidos en cada cita y se hacen dos ventas por semana, también vendemos a través de internet. En total se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 10 países europeos y pronto también estaremos presentes en Europa del este. Nos distinguimos por ofrecer los precios más bajos del mercado" afirma Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS.

Así, esta start-up francesa se ha consolidado como un modelo de consumo sostenible. En sus anteriores paradas en España -Madrid, Zaragoza, Valladolid, Granada y Bilbao-, 26.500 personas han disfrutado de esta compra a ciegas. Y ahora, es el turno de Vigo.

Los paquetes se dividen en dos tipos: Estándar y Premium. Se venden "al peso" a precios muy competitivos. En función del tipo de paquete, es más o menos barato.

Los paquetes "Estándar" son adquiridos a grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos fabricados en Asia en nombre de varios sitios de comercio electrónico europeos. Estos paquetes se venden por su peso exacto y en las mismas condiciones que se reciben.

Por su parte, los paquetes "Premium" provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes europeos del comercio electrónico como Amazon, Rakuten o Cdiscount. Tanto KING COLIS como los clientes no conocen el contenido de los paquetes antes de abrirlos, manteniendo la sorpresa intacta.

"Siempre es divertido y emocionante", comenta Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS. "Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante un Rolex de segunda mano... Por supuesto, tu suerte juega un papel importante en lo que puedas recibir en tus misteriosos paquetes, es un poco como jugar a la lotería", señala el responsable de la start-up francesa.

Cómo funciona:

Tienes 10 minutos para elegir en la tienda los paquetes que quieras

para elegir en la tienda los paquetes que quieras Está totalmente prohibido abrir los paquetes antes de realizar la compra

antes de realizar la compra Los paquetes se venden por peso : por cada 100 gr de un paquete "Estándar" debes pagar 1,90 euros; por cada 100 gr del paquete "Premium" el precio es de 2,79 euros

: por cada 100 gr de un paquete "Estándar" debes pagar 1,90 euros; por cada 100 gr del paquete "Premium" el precio es de 2,79 euros Una vez realizado el pago, ya puedes abrir tu paquete y descubrir la sorpresa de su interior

Información de interés: