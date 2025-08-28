The Wild regresa a Vigo con Ilegales como cabeza de cartel y un programa que une música, naturaleza y cine

El festival The Wild presentó este jueves su séptima edición, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el Parque Forestal de San Miguel de Oia.

En la rueda de prensa participaron Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta en Vigo; y Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, junto a los organizadores del evento, Javier Castro y Juan de Castro.

Las autoridades pusieron en valor el compromiso del festival con la música gallega: de las diez bandas programadas, nueve son de Galicia.

Además, subrayaron el papel de Salvaxesons, el concurso que abre espacio a los grupos emergentes de la escena local.

Consolidado ya como una de las citas más singulares del verano gallego, The Wild mantiene su filosofía de combinar música, naturaleza y actividades familiares en un formato multidisciplinar y sostenible.

Música y talento emergente

El gran reclamo de este año será el concierto de Ilegales, histórica banda asturiana con cuatro décadas de trayectoria.

Junto a ellos estarán los gallegos Sr. Salvaje, Netta Rufina y Los Mortymer, además de las actuaciones de los finalistas del concurso Salvaxesons: Supergigante, Exeria, Gargantúa y Martin Human.

Un festival para todas las edades

El público familiar volverá a tener un papel central en The Wild.

Durante las tardes, el recinto se transformará en un espacio de ocio con espectáculos como Animalada de Cé Orquestra Pantasma, Con lengua propia del clown Peter Punk, y las originales Olimpíadas Pallasas, que mezclan humor, juegos y deporte.

No faltarán talleres, pintacaras ni propuestas pensadas para disfrutar de un día completo al aire libre.

Naturaleza y cine medioambiental

El vínculo con el entorno natural se refuerza en cada edición.

Este año regresan la Andaina, una ruta guiada por la Comunidade de Montes de San Miguel de Oia, y la Orientaventura, una gymkhana de orientación en familia.

Además, el festival acoge de nuevo el The Wild Cinema, certamen internacional de cine medioambiental con 16 películas de 11 países.

La programación incluye dos producciones gallegas, obras premiadas en el FICMA de Barcelona y una selección de cortometrajes infantiles.

Las proyecciones, al aire libre en el merendero del parque, buscan concienciar sobre la emergencia climática y la fragilidad del medio ambiente.

Más que música

La experiencia se completa con un mercado de artesanía y creación, donde artistas y productores locales muestran sus trabajos, y con una variada zona gastronómica.

Entradas

Las entradas para el sábado están disponibles en www.thewildfest.com a un precio de 10 euros.

Tanto el viernes como el domingo la entrada será gratuita, al igual que para menores de 14 años.

El festival contará además con zona de acampada y espacio para furgonetas, reforzando así su carácter accesible y familiar.