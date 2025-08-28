Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para despedirte del verano

La ciudad de Vigo le pone el broche de oro a su mes de agosto empezando por el Valcampio Fest, un evento gratuito en el que se podrá bailar y cantar con la música de diferentes DJs hasta altas horas de la madrugada.

Durante estos días también se podrá disfrutar de las primeras jornadas de la gira de The Champions Burger, que tendrá lugar en el CC Vialia.

Valcampio Fest

Cartel del Valcampio Fest de Valladares de Vigo

El jueves 28, como parte del incio del fin de semana en la ciudad olívica, se celebrará en el torreiro de Valladares el Valcampio Fest, un evento musical de corte gratuito en el que se podrá disfrutar hasta altas horas de la noche de la América Disco, que vendrá de la mano de DJ Sombrero, Cacho, RamiDJ, Xiana, DJ Kani y DJ Bastos.

Galicia Fest

Cartel de la 1.ª edición del Galicia Fest

Durante el viernes 29 y el sábado 30 tendrá lugar uno de los festivales de música más ambiciosos de Vigo: el Galicia Fest, cuya primera edición tendrá lugar en el Peirao de Transatlánticos.

Es una de las citas más esperadas del mes de agosto, donde se reunirán los amantes de la música pop, rock e indie española. Además, paralelamente a los conciertos, también se podrá disfrutar de actividades de entretenimiento y gastronómicas.

Los artistas que lideran el cartel de este festival son Dani Fernández, Mikel Izal, Beret y Leire Martínez, entre otros.

La programación completa del Galicia Fest:

Viernes, 29 de agosto

16:15 horas - Éxtasis

17:05 horas - La Habitación Roja

18:25 horas - Samuraï

19:50 horas - Sexy Zebras

21:30 horas - Dani Fernández

23:25 horas - Mikel Izal

01:10 horas - Dorian

Sábado, 30 de agosto

16:20 horas - Paula Koops

17:15 horas - Noan

18:00 horas - Hey Kid

19:00 horas - Fredi Leis

20:10 horas - Marlon

21:50 horas - Beret

23:45 horas - Leire Martínez

01:15 horas - Maldita Nerea

The Champions Burger

The Champions Burger en Vigo Instagram The Champions Burger

Después de su paso por la ciudad de A Coruña, The Champions Burger se instala en el recinto del Centro Comercial Vialia de Vigo. Se podrá visitar desde el día de hoy, jueves 28, hasta la semana que viene, domingo 7 de septiembre.

En esta cita gastronómica, una gran variedad de hamburguesas de todos los lugares de España competirán por alzar el título de la mejor hamburguesa del país. La entrada al recinto será gratuita y se podrá votar virtualmente las hamburguesas que se consuman.

XXXVII edición de la Romaría do Pan de Millo de Cabral

Cartel de la Romería del Pan de Millo de Cabral

El domingo 31 tendrá lugar la celebración de la popular romería del Pan de Millo de Cabral, una fiesta donde habrá gastronomía, música y actividades diseñadas para todos los públicos.

La romería se celebrará en el parque forestal de Cotogrande (Becerreira). A lo largo de toda la fiesta habrá degustaciones del pan de carral acompañado de pulpo á feira, churrasco, sardinas asadas y empanada.

La jornada de fiesta dará incio por la mañana. A lo largo del día se podrá disfrutar de la música en directo de formaciones como el Grupo Folclórico Tarambainas, la Banda de Música U.V.C.D Deportiva de Candeán o el grupo musical Os Silandeiros.