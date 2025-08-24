El hotel de lujo gallego donde se alojó Rosario Flores en sus vacaciones: "Me he sentido como en casa"

La Villa Boutique de Rías Baixas en la que se ha alojado Rosario Flores Shutterstock y hotelboutique1880.com

Para muchos gallegos es habitual encontrarse con famosos en sus pueblos o ciudades disfrutando de unas buenas vacaciones. Ya sea por los paisajes, las playas o la comida, son muchos los que se decantan por las tierras gallegas para su descanso estival.

Una de estas famosas ha sido la cantante Rosario Flores, (Madrid, 1963), quien ha aprovechado su concierto en Pontevedra para disfrutar de los encantos de la ciudad del Lérez y sus alrededores. La artista ha subido un vídeo recopilando fotografías de su estancia en la Villa Boutique 1880 de Gaxate, en A Lama (Pontevedra).

"Me he sentido como en casa"

Fachada de la Villa Boutique 1880 hotelboutique1880.com

En la parroquia de Gaxate se ha podido ver en los últimos días a la popular Rosario Flores disfrutando de una estancia con todas las comodidades en la Villa Boutique 1880. La propia artista ha compartido un vídeo en sus redes sociales disfrutando del entorno natural único que ofrece este hotel en las Rías Baixas.

"Me he sentido como en mi casa… ¡Qué gusto y qué energía más bonita se respira en este hotel! Gracias por cuidarme con tanto cariño", declaró Rosario en su post de Instagram. Así, ya tiene las pilas y las energías totalmente recargadas para seguir con la gira por toda España.

Tal y como informan en su web, la Villa Boutique 1880 es "un lugar donde la historia y la elegancia se entrelazan para ofrecer una experiencia única". Construida en el año que lleva su nombre, cada uno de sus rincones cuenta la historia de la familia Piñeiro-Contreras.

A solo 20 kilómetros de la costa de las Rías Baixas, esta casa señorial restaurada con mimo y todo el cuidado del mundo es ideal para disfrutar del descanso en un entorno rodeado de naturaleza y lleno de historia, elegancia y esencia.

Sus habitaciones, únicas y decoradas en el mismo tono que evoca el lugar, ofrecen todas las comodidades para que no te falte de nada, pero sin perder ese alma histórica que caracteriza a la casa y que la hace diferente al resto de hoteles cercanos.

El restaurante del hotel, "donde tradición y creatividad se unen para deleitar tus sentidos", propone una cocina que mezcla tradición y vanguardia, homenajeando los sabores gallegos con los mejores ingredientes, en un ambiente que destaca por su arquitectura original.

Para quienes buscan relajarse, el spa ofrece jacuzzi, masajes, piscina exterior, yoga y más, creando un auténtico oasis de paz y bienestar.

Piscina de la Villa Boutique 1880 hotelboutique1880.com

Además, el hotel cuenta con experiencias temáticas 1880 como escapadas románticas, rutas gastronómicas o retiros de desconexión, todas pensadas para vivir con la intensidad que merece este lugar.

No es de extrañar que Rosario Flores se haya decantado por esta villa para disfrutar de sus vacaciones entre concierto y concierto, porque la comodidad que ofrece, así como la belleza tanto de sus estancias como del entorno que la rodea, son incuestionables.