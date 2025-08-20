Un bombero forestal no se corta y estalla tras la oleada de incendios: "A Galicia la están quemando"

Hasta ahora, más de 70.000 hectáreas de terreno han quedado calcinadas en esta ola de incendios en Galicia. La Comunidad enfrenta la segunda peor ola incendiaria de su historia, solo por detrás de la de 2006, cuando ardieron 95.000 hectáreas.

Bomberos y vecinos trabajan sin descanso para apagar los incendios forestales que afectan a Galicia. A los equipos de extinción se suman efectivos procedentes de Francia y Finlandia para apoyar las labores, según ha avanzado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

"A Galicia la están quemando por los cuatro costados"

Ante esta grave situación, algunos bomberos han utilizado las redes sociales para relatar en primera persona la magnitud del desastre. "Hola a todos. Es la una y media de la mañana y mi brigada y yo acabamos de llegar a la base", relata J Pastuchy.

Tras una larga jornada luchando contra el fuego, el jefe de Brigada (y también creador de contenido) se pone delante de la cámara y estalla tras la oleada de incendios: "Galicia no está ardiendo, a Galicia la están quemando por los cuatro costados".

"Desde el Servicio de Defensa contra Incendios Forestales de Galicia estamos intentando dar lo mejor de nosotros en todo momento. Desde los jefes de distrito, los técnicos, los vigilantes... estamos intentando por todos los medios que arda lo menos posible".

El jefe de Brigada traslada todo su apoyo a las personas afectadas por los incendios. "Desde aquí todo nuestro apoyo a toda esa gente que ha perdido todo a causa de los incendios, pero intentamos día tras día que eso no pase", señala.

Según el propio J Pastuchy, la mayoría de los incendios son provocados por personas con intención de causar daño, poniendo en riesgo los bienes naturales de Galicia, que son un orgullo para la Comunidad.

"Esas llamas se llevan por delante los sueños de tanta gente que lleva toda la vida trabajando y algunas veces sesgan sus propias vidas. No se trata de criminalizar a nadie, pero si sabes de alguien que le ha prendido fuego al monte, ponte en contacto con nosotros", ruega.