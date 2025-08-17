El monasterio gallego que visitó la actriz María Castro en vacaciones: "Comimos al lado con vistas de ensueño"

Uno de los lugares gallegos visitados por María Castro en sus vacaciones Shutterstock y maria-castro

En verano son muchos los famosos que se decantan por Galicia para disfrutar de sus vacaciones. Algunos de estos son gallegos que viven lejos de la tierra y, víctimas de la morriña, no dudan en volver siempre que su trabajo se lo permite, como es el caso de la actriz María Castro (Vigo, 1981).

Actriz, presentadora de televisión, bailarina y ex gimnasta rítmica española, María Castro es conocida por papeles tan emblemáticos como el de Paula Barreiro en la serie gallega Pratos Combinados (2001-2006) o Jessi en Sin tetas no hay paraíso (2008-2009). Ha vuelto a Galicia para disfrutar de unas vacaciones, destacando su visita al Monasterio de Santa María de Oia (Pontevedra).

"Plan secreto en Galicia"

María Castro ha aprovechado sus vacaciones en familia para regresar a Galicia, más concretamente a las Rías Baixas.

Lo ha hecho mediante un tour maravilloso que ha compartido en sus redes sociales, en el que han visitado desde el Monasterio de Santa María de Oia hasta la Virxe da Rocha en Baiona, no sin antes darse un baño en las Pozas de Mougás, también en Oia.

Una de las paradas más impresionantes de su ruta ha sido, sin duda, el Monasterio de Santa María de Oia, un imponente edificio cisterciense fundado en el siglo XII bajo el reinado de Alfonso VII y declarado Bien de Interés Cultural en 1931.

De este lugar, la actriz comenta que en él tuvo la suerte de rodar en su día, "embarazada de 6 meses!!!!, 22 ángeles", una película que protagonizó en 2016. De este lugar añade que "la iglesia de Santa María de Oia acompaña el entorno", todo ello junto a una serie de imágenes que no dejan a nadie indiferente.

Este lugar no solo destaca por su valor espiritual e histórico, sino también por su estratégica ubicación, siendo el único monasterio de España situado, literalmente, a orillas del mar.

Monasterio de Santa María de Oia. Concello de Oia Oia (Pontevedra)

El conjunto arquitectónico es toda una fantasía digna de descubrir. A lo largo de los siglos ha ido incorporando elementos románicos, góticos y barrocos, lo que le aporta una personalidad única. Sus arcos, contrafuertes y su magnífica fachada narran siglos y siglos de historia.

Además de su función religiosa, el monasterio también sirvió como bastión defensivo frente a ataques marítimos, lo que añade aún más misticismo al lugar.

Junto a sus pies se encuentra la playa Do Porto, conocida como la playa de Santa María de Oia. Pequeña, de fondo rocoso y con un ligero carácter salvaje, ofrece un verdadero espectáculo natural, más increíble cuando hay mareas vivas.

Sobre este lugar, María Castro comenta que "comimos al ladito y con vistas de ensueño", justo antes de continuar su viaje y desplazarse a las Pozas de Mougás para darse un buen baño, de las que dice que "sin verlas no te vas".

"Tras el baño mágico, y llenitas de energía, nos pusimos a gastarlas todas, escaleras arriba… muchas escaleras!!! hasta la cima de la Virgen de la Roca!!!", continúa la actriz en su post de Instagram. De este lugar solo añade que las vistas desde arriba son espectaculares.

La actriz también ha aprovechado su tiempo en familia para desconectar y descansar en las instalaciones del balneario de Mondariz. Es muy común verla por este lugar, porque, como bien dice ell,a "se ha convertido en nuestro plan, aunque solo sea una noche, todos los veranos".