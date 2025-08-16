Una malagueña no se corta y opina sobre el Camino Portugués: "Vas a estar una semana en un cuento"

El Camino de Santiago, en todas sus versiones, está más en auge que nunca. El año 2024 se cerró con récord histórico de peregrinos, rozando el medio millón de Compostelas de aquellos que llegaron a la Praza do Obradoiro. En 2025 son muchos los que se han lanzado a vivir esta fantástica experiencia, y algunos documentan su peregrinaje en las redes sociales.

Este es el caso de la usuaria de TikTok @bj_habits, una malagueña que ha realizado el Camino Portugués con su familia, compartiendo todas las etapas en su cuenta a través de diversos vídeos en los que muestra los paisajes, la comida y lo que el Camino consigue cambiar en uno mismo.

"Vas a estar una semana en un cuento... ¡agradécelo!"

La malagueña comenzó su Camino de Santiago en la etapa que conecta Tui con O Porriño. Día tras día, ella y su familia caminaron los kilómetros necesarios para llegar a la tan emblemática Praza do Obradoiro y, una vez allí, ha explicado a sus seguidores una serie de "tips, recomendaciones, sitios y restaurantes" para vivir al máximo esta experiencia.

Peregrinos recorriendo el Camino de Santiago. Shutterstock

Cada vídeo compartido en su cuenta pone en valor la belleza del paisaje gallego y el valor del Camino de Santiago. Todo peregrino coincide en que esta experiencia es algo único, incluso, algo espiritual, pero para ello hay que captar el mensaje que esconde cada uno de sus rincones.

El Camino es algo que toda persona debería realizar, aunque sea solo una etapa. Aquí descubres lugares a los que no se puede llegar en coche. Lugares que solo los peregrinos, y locales del lugar, conocen, disfruten y viven en primera persona.

Una de las recomendaciones de esta peregrina gira alrededor de la acreditación, de la que dice que debes "disfrutar de coger tus credenciales en la catedral". En su caso, el sitio escogido fue la catedral de Tui. Es importante que te acuerdes de sellar en cada lugar para conseguir la Compostela.

Para ella "no hay nada tan especial como el primer día". Quizá es así porque en la primera etapa todavía no sientes el cansancio de los kilómetros ni los músculos agarrotados, o quizá sea porque, como es lógico, cualquiera que no sea gallego se maravilla con la belleza de los paisajes de Galicia.

Probar el queso de tetilla con membrillo, pararse en todos los rincones, con calma y reflexión, descubrir un furancho gallego y probar la gastronomía de la zona, comer pulpo a la gallega y probar las filloas son otras de las recomendaciones que ofrece la malagueña a sus seguidores.

Varios restaurantes y fotografías de algunos de los lugares que más le encantaron son otros de los puntos que ha declarado en su publicación, además de decir que "si puedes, quédate en una aldea perdida a dormir".

"Túmbate en la Catedral de Santiago y agradece a tu cuerpo de haberte permitido vivirlo", finaliza con una imagen preciosa.