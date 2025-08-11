¡Piratas a la vista! Marín (Pontevedra) se prepara para la edición más ambiciosa de su Fiesta Corsaria

Los ciudadanos de Marín (Pontevedra) tendrán que andar con ojo este próximo fin de semana. Los piratas harán acto de presencia el viernes y el sábado durante la Fiesta Corsaria de la localidad, que llenará las calles y las plazas de la villa marinera.

En este acto de presentación de este lunes ha participado la alcaldesa, María Ramallo; los concejales Manuel Santos y Marián Sanmartín, y el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y representantes de las asociaciones vinculadas con la fiesta.

Esta será "una de las ediciones más ambiciosas de todas", ha declarado la alcaldesa, "ya que contamos con una programación completísima, de todo el día, y que permitirá disfrutar de esta fiesta a todas las personas, de distintas edades".

Además, en cuanto a la autorización de mesas para comidas y cenas, también será una edición récord, con 60 peticiones autorizadas para instalar mesas en el espacio público, según indica Europa Press.

La alcaldesa también ha agradecido la implicación de las asociaciones que forman parte de la programación "así como la aportación económica de la Diputación, "que nos permite hacer cada vez la fiesta más grande" ya que se trata de un evento financiado a través de una de las líneas del Plan + Provincia.

Programación

La programación comienza este viernes, 15 de agosto, a las 19:00 horas con la apertura del Mercado Corsario en la Alameda y también de las atracciones infantiles en ese mismo espacio y en la Plaza 8 de Marzo y Parque Eguren.

Habrá animación de Litore Lux por las calles de Marín y pasacalles musical con Kaltee y Gaeloc. A las 22:00 horas comenzará el desfile y arribada de la bandera inglesa y a las 22:30 horas será el concierto de Son das Tabernas, en la Alameda.

Ya el sábado, 16 de agosto, comienza la jornada a las 11:00 horas con los pregoneros y fanfarrias del siglo XVIII, el Mercado Corsario, las atracciones infantiles y la apertura de las bases marinas: Barco Corsario Gago de Mendoza (Jaime Janer, frente a Abanca) y Barco Inglés (Ezequiel Massoni, junto al Parque Eguren).

También habrá una Granja Escuela en la calle Augusto Miranda y demostración de oficios marineros en la Praza do Peirao Vello (Museo), Calle del Sol, Plaza 8 de Marzo, Plaza de la Veiguiña, Méndez Núñez (detrás del Concello). Además de talleres de esgrima y exhibición de aves, en el Parque Eguren, de tiro con arco, en la Avenida de Ourense.

No faltará la animación de calle, con diversas batucadas. La programación de la fiesta también incluye juegos tradicionales, actuación del Fakir Testa, bailes, un concierto de Leirabuxo y otro de Belle Pop, así como teatro antes de rematar a las 23:00 horas con el espectáculo Mil y Una Noches y la tirada de fuegos de artificio en la Plaza de España.