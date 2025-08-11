La bodega gallega que ha escogido Yolanda Díaz en sus vacaciones: "Disfrutando con amigos"

Como todos los veranos, Galicia se convierte en el paraíso de todos aquellos que quieren disfrutar de unas buenas vacaciones entre naturaleza y paisajes de escándalo. Famosos, políticos... son muchos los que optan por tierras gallegas para desconectar del ajetreo de la vida diaria. Entre estos, destaca Yolanda Díaz, quien siempre aprovecha los veranos para volver a la terriña.

Natural de Ferrol, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España siempre regresa a Galicia cuando sus labores como política se lo permiten. Baiona suele ser uno de sus destinos más codiciados, pero esta vez ha compartido una serie de fotografías en Ribadavia (Ourense), concretamente en la bodega de Casal de Armán.

La bodega que ha visitado Yolanda Díaz

Bodega Casal de Armán bodegascasaldearman.com

En el corazón de la comarca do Ribeiro (Ourense) se ha podido ver estos últimos días a Yolanda Díaz en muy buena compañía. Así es como lo ha publicado ella a través de sus redes sociales, dejando huella de su visita a la bodega Casal de Armán.

"Disfrutando con amigos na Comarca do Ribeiro", escribió Yolanda Díaz en su publicación de Instagram. Así, la vicepresidenta del Gobierno ha aprovechado sus vacaciones para disfrutar de un buen vino con Denominación de Origen Ribeiro.

Tal y como informan en su web, la bodega Casal de Armán se asienta bajo tres pilares: "Ilusión, trabajo y pasión por el mundo del vino". Se trata de una de las joyas enoturísticas de la provincia de Ourense y de toda Galicia, pues la calidad de su vino es excepcional.

El entorno es sencillamente mágico. La bodega ocupa un viejo casal del siglo XVIII que fue restaurado durante varios años hasta convertirse en un lugar lleno de encanto: un hotel rural, un restaurante de cocina gallega y las instalaciones de la bodega, donde la piedra y la madera le aportan ese toque tan especial.

Los viñedos, de cerca de veinte hectáreas propias, se extienden por el valle del Avia (afluente del río Miño), entre 200 y 350 metros sobre el nivel del mar. Aquí se cultivan variedades autóctonas, treixadura, godello, albariño y loureira para blancos; brancellao, caiño y sousón para tintos.

Uno de los viñedos de Casal de Armán bodegascasaldearman.com

Así son varios vinos los que ofrece esta bodega, todos ellos de gran calidad. No obstante, no solo ofrecen esta exquisitez gastronómica, sino que también cuenta con la posibilidad de alojarse en una casa rural en la que disfrutar de "la tranquilidad de la comarca del Ribeiro, de sus vinos, de sus paisajes...".

De esta forma, esta bodega es el lugar excepcional para vivir unas vacaciones repletas de naturaleza y gastronomía gallega de calidad.