Feria de Abril, Chucho Valdés Royal Quartet y más: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo

Con la amenaza de lluvia, Vigo llega al fin de semana con una agenda cultural cargada de eventos, entre los que destaca el concierto de Chucho Valdés Royal Quartet en el Teatro Afundación y una nueva edición de la Feria de Abril, que tendrá lugar en la Plaza del Berbés.

La música tendrá gran presencia, con el concierto de Been Stellar en la Sala Radar, el concurso de bandas emergentes Salvaxesons y los ciclos Conexións y Vigo, un mar de bandas, que animarán la zona centro durante este fin de semana.

Conciertos del fin de semana

Chucho Valdes Royal Quartet

La Sala Radar acoge el concierto este jueves de la banda neoyorkina Been Stellar, dentro del programa SON Estrella Galicia a partir de las 21:00 horas y con entradas a partir de 16 euros.

El viernes, en la Sala Supersonic, el autor gallego de blues-rock, Víctor Aneiros, presenta su nueva gira en Vigo, con la que celebra su 25 aniversario de trayectoria musical. Será a partir de las 22:00 horas, con entradas desde 9 euros.

Ese mismo día, los hermanos Cunha actúan en el Pub Transylvania cambiando de registro y mostrando su lado más heavy con el concierto Cunha's Dark Side, a partir de las 21:30 horas.

Además, el Centro Comercial Vialia acogerá el sábado la tercera edición del concurso de bandas Salvaxesons, organizado por el festival The Wild. El día 14, a partir de las 19:00 horas, se enfrentarán Why Not? contra Supergigante. El segundo "combate" será entre Exeria y Nave a las 20:40 horas.

Para cerrar el fin de semana, el Teatro Afundación recibirá el domingo en su escenario a la leyenda de la música afrocubana, Chucho Valdés, 7 veces ganador del premio Grammy y 6 veces ganador del premio Grammy Latino.

Lo hará de la mano de la formación Chucho Valdés Royal Quartet, que presentará los temas del disco Cuba & Beyond. Chucho Valdés, al piano, estará acompañado por José A. Gola (contrabajo y bajo eléctrico), Roberto Jr. Vizcaíno Torre (percusiones) y Horacio Hernández 'El Negro' (batería).

Las entradas están a la venta a partir de 33 euros.

Más música

Concierto del ciclo ‘Conexións Vigo’. fundación mayeusis

La música también saldrá a la calle con dos ciclos de conciertos. Por un lado, Conexións Vigo, que ofrece este jueves, a partir de las 12:00 horas, un concierto de música clásica en la Praza da Pedra, y el domingo, en la calle Príncipe, una actuación de folk.

Además, el ciclo Vigo, un mar de bandas, volverá a la calle del Príncipe el domingo, a las 12:30 horas, con un concierto de una de las bandas de música de la ciudad.

Por último, los Coros de la Fundación Casablanca ofrecerán el Concierto de XIII Primavera en el Teatro Afundación el sábado a las 20:30 horas con entradas a partir de 7,60 euros. Contará con las actuaciones del Coro Peques, Coro Juvenil, Los Sonidos de la Memoria, Coro Gepetto y Coro Aférrate.

Comedia

David Navarro: No tengo remedio

Un fin de semana donde, además de música, habrá varios espectáculos de comedia y stand up. Empezando este mismo jueves, con el cierre de la tercera temporada del micro abierto organizado por Comedia Ración, Vigro Avierto, en la Sala Supersónic, a partir de las 21:00 horas, con entradas a 5 euros anticipada.

También en la Supersonic, otra de las citas mensuales: Los Monólogos de la Treus, que contará con Coria Castillo como invitada, a partir de las 20:30 horas. Entradas a 13 euros.

El sábado, en el Teatro Afundación, será el turno de David Navarro, que presenta su show "No tengo remedio" a las 22:30 horas, donde confiesa todos sus pecados, sus estúpidas manías, y lo insoportable que puede llegar a ser buscando la redención, el perdón de Dios y, sobre todo, de su público. Las entradas se pueden adquirir a partir de 19,80 euros en Ataquilla.

Feria de Abril

Cartel de la Feria de Abril de Vigo.

Desde este jueves y hasta el domingo, Vigo se convertirá en la capital de Andalucía con la celebración en la Praza do Berbés de la Feria de Abril, organizada por la Casa de Andalucía y la Asociación Cultural Triana de Vigo.

El jueves 12, la jornada estará amenizada por el encendido de las luces a las 20:00 horas. Media hora más tarde, la Asociación Cultural Triana de Vigo inaugurará su caseta.

El viernes, las actividades en la Caseta de Triana empezarán a las 18:00 horas, cuando actuará el coro "Aires de Triana". Dos horas más tarde, será el turno del grupo "Pa ti na ma" y, después, Antonio Barros se adueñará del micrófono.

Tanto el sábado como el domingo a las 18:00 horas, el protagonismo será para los alumnos y alumnas de las distintas actividades de la asociación.

Además, la Asociación de Veciños do Calvario organiza desde este viernes la Festa da Alegría, que se extenderá hasta el domingo 22 de junio y contará con música en directo y actuaciones para todos los públicos, además de exhibiciones de danza, zumba, taekwondo y baile.

IX Carreira Nocturna Correndo por Vigo

IX Carreira Nocturna Correndo por Vigo

El sábado, 14 de junio, se celebra la IX Carreira Nocturna Correndo por Vigo, una de las citas más populares del circuito Run Run Vigo, promovido por el Concello vigués.

La salida tendrá lugar a las 22:00 horas desde la Avenida de la Florida, número 41, para recorrer un circuito urbano por el barrio de As Travesas de 10 kilómetros y que tiene como reclamo que se celebra en horario nocturno.

La carrera de la categorías de niños y niñas se celebrará a las 20:30 horas y las pruebas consistirán en recorrer una distancia entre 200 y 1.200 metros, dependiendo del año de nacimiento.