Un influencer uruguayo vuelve al puerto de Vigo, desde donde emigró su bisabuelo hace 96 años

Sobre 1,2 millones de gallegos emigraron a América a principios del siglo pasado en busca de mejores oportunidades, escapando de la pobreza y, más tarde, de la represión franquista. Ahora, miles de argentinos, mexicanos o uruguayos mantienen la memoria de sus ancestros.

Es el caso de Facundo Bouzas, influencer uruguayo, que ha visitado Vigo durante Semana Santa. "Viajé hasta Vigo para entregar esta carta y cerrar el vínculo", explica en un vídeo frente a la estación marítima desde la que partieron miles de españoles a su país, a Uruguay.

El creador de vídeos de viaje recuerda que su bisabuelo partió hace 96 años desde Vigo para encontrar una nueva vida en América. "Imagínense el dolor que debe haber sentido toda esa gente al irse, dejando a sus amigos, su familia", dice Bouzas a sus casi 66.000 seguidores en TikTok.

De hecho, agradece a "todos los que siempre me han apoyado y me bancan" porque sin ellos no hubiera sido posible cumplir el sueño de venir y conocer Vigo, donde ha entregado una carta de parte de toda su familia para "cerrar heridas del pasado, heridas que sintió él -su bisabuelo- al irse de esta ciudad". "Si no fuera por él, yo no existiría", añade.

Justo frente a la estación marítima se encuentra el monumento en homenaje a los emigrantes gallegos de aquella época. Desde allí, graba el vídeo en el que también destaca que su apellido coincide con el del barrio marinero de Bouzas.