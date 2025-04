El evento culinario del norte de Portugal al que ir este fin de semana: vino, música y gastronomía local

El norte de Portugal se prepara para despedir el mes de abril por todo lo alto con un evento gastronómico de gran prestigio en el país luso. Se trata de tres jornadas en las que el vino albariño, las actuaciones musicales y la gastronomía local serán los protagonistas de esta fiesta que promete encantar a todo aquel que se anime a disfrutar de la experiencia.

A una hora de Vigo se encuentra Melgaço (Portugal), el municipio donde se lleva a cabo la realización del 'Festa do Alvarinho e do Fumeiro', siendo este 2025 la celebración de su 31ª edición. De hecho, en el año 2009 Turismo de Portugal lo reconoció como de "interés para el turismo", resaltando su importancia.

Una de las mejores fiestas del norte de Portugal

La 'Festa do Alvarinho e do Fumeiro' de Melgaço (FAFM) comenzó a desarrollarse en el año 1995 y, desde entonces, no ha parado de recibir interesados en disfrutar de este gran evento que muestra la calidad de los productos locales del país, hasta llegar a convertirse en un evento de gran prestigio a nivel nacional atrayendo a gente de todo el país luso y también a un gran número de españoles.

En esta fiesta estarán presentes productores de vino albariño, así como de carnes ahumadas (fumeiro), por lo que si te gusta la comida portuguesa, el vino y quieres disfrutar de unos días de fiesta acompañados con grupos de música ideales, es el mejor plan para este último fin de semana de abril.

El evento que se celebra los días 25, 26 y 27 de abril contará con varios productores de albariño, de productos locales, restaurantes y de animación turística. Además, contará con actividades paralelas de deporte, aventura y enoturismo. El horario de esta fiesta será de 10:00 a 04:00 horas viernes y sábado, y de 10:00 a 20:00 horas el domingo.

Programación del fin de semana

Viernes 25 de abril

10:00 horas: apertura al público. Degustación y venta de los productos locales

11:00 horas: concurso de la miel, salpicão, jamón y pan de Melgaço

15:00 horas: entrega de los premios de los concursos

16:00 horas: mesa redonda "Alvarinho no Feminino". Con Patrícia Peixoto, Lúcia Barbosa, Maria João Cerdeira y moderada por Joana Santiago

18:00 horas: apertura oficial

22:00 horas: animación musical. Pedro Abrunhosa

00:00 horas: animación musical. Dj Martim Azevedo

03:00 horas: animación musical. Djs H&T

04:00 horas: cierre

Sábado 26 de abril

10:00 horas: apertura al público. Degustación y venta de los productos locales

14:00 horas: animación musical. Charanga "Churra da Terra"

15:00 horas: animación musical. "Palco para Melgaço"

16:30 horas: showcooking: restaurante Tasquinha da Portela. "Tártaro de presunto com aroma e o cítrico do Espumante Alvarinh". Harmonizado por Alvarinho Soalheiro y sobremesa "Brigadeiro de chocolate e aroma de Alvarinho", da Sabor do Céu. Moderada por Chefe Álvaro Costa

18:00 horas: Showcooking: restaurante O Brandeiro. "Brasa Selvagem – carne de cachena bio". Harmonizado por Alvarinho Quinta do Regueiro y sobremesas "Tarte de Queijo de Cabra", de las queserías "Prados de Melgaço", y "Delícias de Alvaredo". Moderada por Chefe Álvaro Costa

19:00 horas: Momento para profesional RIEDEL: "A importância da forma do copo"

22:00 horas: animación musical. Smells Like 90’s

04:00 horas: cierre

Domingo 27 de abril